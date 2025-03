La franchise One Piece n'a pas fini de nous abreuver en actualité. Ces derniers temps, la série live-action de Netflix enchaîne les infos officielles ou officieuses avant de fixer sa date de diffusion pour la diffusion. Patience est donc encore de mise, mais qu'à cela ne tienne ! Pour patienter, nous avons la chance d'avoir des nouvelles du manga dont la publication a repris son cours hebdomadaire. Ainsi, comme chaque semaine, le chapitre à sortir a déjà fuité. Découvrez avec nous ce qui vous y attend.

Que raconte le chapitre 1142 de One Piece ?

Après des rencontres qui cognaient fort, le dernier chapitre du manga One Piece s'est un peu calmé. Ce n'est pas pour autant qu'il ne nous a pas surpris avec un retournement de situation : la remise partielle en liberté de Loki avec l'aide de Luffy et Zoro. Sauf que les deux compères ont été surpris par des géants...

Le chapitre 1142 de One Piece ne reprend pas tout de suite après ces événements. Ou, plutôt, il commence par un apparté. On assiste à l'attaque du serpent géant Jörmungandr sur l'école de Walrus. Forte heureusement, Saul et Kiba sont présents pour l'arrêter. Pendant ce temps, un enfant géant marche endormi, comme s'il était somnambule, en direction de la plage. Il suit la fameuse flèche de Gunko.

La suite de One Piece nous ramène ensuite là où le dernier chapitre nous avait laissé. Loki ordonne à Luffy et aux autres de libérer son poignet qui reste encore d'enchaîné. Il les avertit qu'il peut quand même détruire Erbaf à ce stade. Il donne ensuite un coup de son marteau Ragnir dans l'arbre d'Adam. Cela engendre un faisceau lumineux vers le ciel qui se transforme en incendie.

Retour ensuite à l'école. La suite du chapitre de One Piece souligne la peur des enfants présents. Ange tente toutefois de les calmer. Pendant ce temps, les Chevaliers Divins observent la scène. Cela éveille une question chez Saint Sommers. Il demande à Gunko ce qu'elle redoute le plus. Elle lui répond : « Nika ». Voilà qui promet des confrontations dantesques pour l'avenir...

Gunko dans un précédent chapitre de One Piece. © Eiichirō Oda.

Où lire gratuitement le nouveau chapitre de OP ?

Maintenant, vous savez globalement ce qui vous attend dans le chapitre 1142 de One Piece. Mais, vous avez sans doute hâte de le découvrir en images. Ça tombe bien, car il ne vous reste plus longtemps à attendre pour cela. Comme chaque semaine, la suite de One Piece sera mise en ligne légalement et gratuitement sur la plateforme officielle MANGA Plus. Il vous y attendra ce dimanche 9 mars, à 16 heures.

Ensuite, par contre, il faudra faire preuve d'un peu plus de patience. La publication de One Piece sera une nouvelle fois en pause la semaine prochaine. Rendez-vous donc autour des 18 et 19 mars pour découvrir le chapitre 1143.