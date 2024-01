Netflix a fait de One Piece, la franchise manga la plus populaire du moment, son nouveau trésor. La plateforme de streaming a investi massivement pour acquérir les droits de cette saga aux millions de fans. Entre les films d'animation et les séries très attendus, sans oublier le prochain film exclusif à Netflix et la série live action qui a fait un tabac, la plateforme montre un fort engouement pour l'univers des pirates. Après un faux départ, c'est désormais le grand jour.

One Piece : cette fois c'est la bonne

Ce week-end dernier, comme nous l'avions rapporté sur Gameblog, One Piece sur Netflix a connu quelques problèmes. Le premier épisode n'a pas pu sortir correctement en raison de ce qui semblait être un problème de langue/traduction. En conséquence, la plateforme avait promis d'agir rapidement pour remettre les choses en ordre. Eh bien, c'est désormais chose faite. Le premier épisode est maintenant accessible à tous. Bonne nouvelle non ?

Pour rappel, One Piece: Arc Egghead est une partie importante de la saga finale de la série manga et anime. Cette arc commence avec l'épisode 1089 de l'adaptation animée, suivant les aventures des pirates du Chapeau de Paille après leur victoire dans l'Arc de la Guerre de Wano. Dans cet arc, ils rencontrent le scientifique fou Dr. Vegapunk, et des événements majeurs sont attendus. Bien que One Piece soit dans sa saga finale, il ne semble pas que la série se terminera de sitôt, promettant encore de nombreuses aventures aux fans.

C'est quoi les projets en route ?

Un nouveau projet, intitulé The One Piece a été annoncé par WIT STUDIO et Netflix. Ce projet vise à recréer l'histoire du manga original One Piece, en commençant par l'arc East Blue. Un teaser visuel et une vidéo ont déjà été dévoilés, suscitant une grande anticipation parmi les fans​​.

En outre, le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, a partagé ses plans pour 2024, promettant une année pleine d'événements pour le manga, l'anime et les adaptations en live-action. Il a notamment évoqué le succès de la série live-action sur Netflix, ainsi que les développements à venir. Oda a également laissé entendre que l'histoire pourrait conduire les personnages vers de nouvelles aventures et îles encore inexplorées​​.

Enfin, bientôt sur Netflix, un nouveau film dérivé de l'univers de One Piece intitulé Monsters sera disponible. Ce spin-off, qui sert de préquelle, se concentrera sur Ryuma, un épéiste de légende et ancêtre de Zoro, l'allié fidèle de Luffy. Avec deux titres possibles, Monsters : Le samouraï et le dragon ou Monsters : 103 Mercies Dragon Damnation, le film promet de plonger les spectateurs dans de nouvelles aventures pour le 21 janvier sur la plateforme.