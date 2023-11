Après quatre années passées à Wano, l’anime One Piece est fin prêt à prendre le large, direction le prochain arc. Un premier visuel et une date de diffusion ont été dévoilés pour l’occasion.

One Piece n’a jamais été aussi populaire. La série Netflix a fait découvrir l'œuvre d'Eiichiro Oda à un tout nouveau public. Une partie d’entre eux s’est rué sur l’anime afin de découvrir directement la suite. L’adaptation poursuit son petit bonhomme de chemin sur petit écran et après quatre ans à diffuser le même arc, l’anime One Piece est enfin prêt à passer à la suite. Tenez-vous prêts, car de grosses révélations arrivent.

L'anime One Piece passe enfin à la suite !

Il aura fallu quatre ans pour diffuser intégralement l’arc de Wano. L’affrontement entre les forces de Kaido et celles du Chapeau de Paille et ses camarades est arrivé à son terme ce weekend. Le compte officiel de la Toei n’a cependant pas perdu du temps. Le prochain arc, l’île d’Egghead, sera diffusé dès le 7 janvier 2024. On vous rassure d’emblée, il n’y aura pas de fillers comme le laissaient supposer les leaks. En réalité l’arc pré-Egghead débutera dès la semaine prochaine et il donnera clairement un avant-goût de la teneur des prochains épisodes qui attendent celles et ceux qui ne lisent pas le manga. Il y aura en revanche la traditionnelle pause d’une semaine en fin d’année, ce qui explique pourquoi Luffy et ses amis n’arriveront sur l’île futuriste qu’en début d’année prochaine. Pour l’occasion, de premières images du prochain arc de l’anime One Piece a été partagé.

La Toei tente de garder le mystère quant au personnage qui a enfin révélé son apparence pendant cet arc après des décennies de teasing. Sans entrer dans les détails, le chapitre d’Egghead continue aussi de battre son plan dans le manga. Il a déjà réservé son lot de révélations, de retours inattendus et teasé de nouveaux secrets en l’espace de quelques chapitres seulement. Pour beaucoup, il s’impose déjà comme l’un des meilleurs arcs du manga tant les promesses sont grandes. Avec le chapitre 1100 qui va pointer le bout de son nez, beaucoup s’attendent en effet à découvrir la vérité derrière un personnage entouré de mystère. Mais pour les fans qui se contentent de l’anime, le rendez-vous est donc donné en janvier 2024.