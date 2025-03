Une nouvelle semaine démarre ! C'est le moment de découvrir le programme qui vous attend sur les plateformes de SVOD du 10 au 16 mars. On a une idée des nouveautés de Prime Video, Max ou encore Disney+, mais sur Netflix, qu'est-ce qui vous attend ? Que ce soit en matière de films ou de séries, vous allez avoir de quoi faire, on vous prévient !

Tous les films Netflix du 10 au 16 mars 2025

Le mois de mars commence fort sur Netflix. Dès la deuxième semaine, on attaque avec de grosses sorties. De fait, c'est ce vendredi que sort The Electric State, le nouveau film des frères Russo avant leur prochain Avengers. L'actrice Milly Bonny Brown y tient le rôle titre pour une science-fiction haletante. Notez qu'il y aura aussi de l'horreur et du suspens avec L'Exorciste du Vatican, où Russel Crowe est à l'affiche, et Us, du réalisateur Jordan Peele (Get Out, Nope). Plus familiaux, vous passerez de bons moments devant l'intégral des films musicaux Pitch Perfect ou l'inimitable Fatal. Mais, surtout, la plateforme vous offre un monument du cinéma avec Scarface, le chef-d'œuvre de Brian de Palma.

10/03 L'Exorciste du Vatican — film tiré des archives du Père Gabriele Amorth, avec Russel Crowe en vedette Ballerina — film d'animation suivant une jeune apprentie ballerine



12/03 Book Club: The Next Chapter — suite de la comédie romantique de Bill Holderman Goliath — thriller français de Frédéric Thellier avec Gilles Lellouche, Pierre Niney et Emmanuelle Bercot



13/03 Everybody's Live with John Mulaney ¬ late-show comique, diffusion en direct en VO à 3h00 (heure française) Jour de tonnerre — film de Tony Scott sur fond de compétition de course automobile



14/03 The Electric State — nouveau film de science-fiction des frères Russo produit par Netflix



15/03 Orgueil & Préjugés — tiré du roman de Jane Austen



16/03 Fatal — comédie de Mickaël Youn Pitch Perfect 1 à 3 — saga musicale sur une chorale moderne Scarface — le chef-d'œuvre de Brian de Palma avec Al Pacino Us — thriller horrifique de Jordan Peele



Toutes les séries Netflix du 10 au 16 mars 2025

Vous ne serez pas en reste nous plus du côté des séries avec Netflix. Les amateurs de la téléréalité Love is Blind aurons le plaisir de retrouver la deuxième saison de la version suédoise. La nouvelle mini-série événement de la plateforme arrive également ce jeudi. Il s'agit d'Adolescence, dont l'intrigue s'intéresse à un jeune garçon de treize ans accusé de meurtre. Pour plus de légèreté, vous pourrez aussi profiter de l'intégral de Rick & Morty.

10/03 Traque américaine : Oussama ben Laden — série documentaire



12/03 1883 | Saison 1 — série historique



13/03 Adolescence — mini-série thriller produite par Netflix Love is Blind Suède | Saison 2 — téléréalité



14/03 Rick & Morty | Intégral — série d'animation pour adulte Khakeee : Chronique d'un flic du Bengale — série policière