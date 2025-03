Aurait-on pensé que le manga One Piece puisse être encore plus populaire qu'il ne l'est déjà ? Pourtant, il semblerait bien que l'œuvre d'Eiichiro Oda ne cesse de gagner en importance. On l'a d'abord compris avec l'adaptation en live-action de Netflix. Mais, ce n'est pas la seule plateforme de SVOD généraliste qui s'y intéresse de près. Une belle surprise vient d'être annoncée pour les fans français.

One Piece à la conquête de la SVOD

Luffy et ses compagnons voyagent encore de plateforme en plateforme. Après des années à ce que les fans cherchent comment regarder “facilement” l'anime One Piece, notamment les premiers épisodes. Puis, les plateformes de SVOD spécialisées comme Crunchyroll et ADN ont fait leur apparition, pour leur plus grand bonheur. Sauf que, désormais, elles ne sont plus les seules à s'intéresser à la japanimation. Disney+ accueille à son tour l'anime culte !

C'est LA grande surprise du mois de mars : le premier arc de la série One Piece est disponible sur Disney+. Cela correspond aux 61 premiers épisodes, soit l'intégral de la saga East Blue en vf. Dès maintenant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir la Genèse de l'équipage du Chapeau de Paille. Suivez les premiers pas de Luffy en tant que pirates et soyez témoin de sa rencontre avec ses coéquipiers de la première heure. Nami, Zoro, Usopp, tous vous n'attendent que vous !

Disney+ démontre une fois de plus son intérêt pour les anime. Après Bleach, c'est un autre manga culte qu'elle ajoute à son catalogue avec One Piece. De leur côté, les Mugiwara se font toujours plus de place sur nos écrans. Cette première saison était déjà disponible sur Prime Video, en plus des plateformes spécialisées. Désormais vous pouvez compter sur un catalogue supplémentaire pour toujours plus d'accessibilité. Il ne manquerait plus que Netflix, mais ce dernier a bien d'autres projets autour de la licence, dont le fameux remake de ces premiers épisodes.