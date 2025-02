Les fans de One Piece commencent à s'impatienter. Bien que la publication de l'anime se poursuive sans encombre, ce n'est pas la même chanson côté diffusion. Mais les choses commencent à se décanter doucement. Que ce soit sur la série Netflix ou l'anime, on y voit progressivement plus clair et ça devrait continuer sur cette lancée. Le staff officiel nous donne rendez-vous prochainement.

One Piece prépare son grand retour

Les fans de One Piece sont habitués aux longues périodes de pauses autour de la licence. Le manga y est très sujet, notamment en raison de la santé de l'auteur, Eiichiro Oda. Mais l'anime aussi peut y être sujet. C'est d'ailleurs le cas actuellement et depuis un bon moment... L'arc Egghead, bien qu'achevé sur papier, est loin d'être fini à l'écran. Les fans guettent donc la date du retour, le 6 avril prochain, sur Crunchyroll notamment.

Mais avant ça, l'équipe de l'anime a une surprise pour les fans ! Elle compte préparer la reprise en réunissant un panel lors d'un prochain événement. Il s'agit de l'AnimeJapan 2025, qui se tiendra le week-end du 22 au 23 mars. Pour l'occasion, quatre seiyus emblématiques de One Piece seront présents : les voix de Luffy, de Zoro, Usopp et, petit nouveau dans l'aventure après un changement inattendu, la voix de Franky.

Le panel se réunira le samedi 22 mars, à 19h10 (heure du Japon). On ignore encore ce qu'il nous réserve, mais l'équipe de One Piece annonce déjà que « plus d'informations seront dévoilées » à ce moment-là. Il répondra aux questions sur la suite de l'anime. On croise fortement les doigts pour qu'en plus nous ayons droit aux premiers aperçus en images de la deuxième partie de l'arc Egghead. Puis, qui sait ? Peut-être aurons-nous droit à un petit crochet par d'autres productions autour de la licence culte d'Oda !