C’était l’une des bonnes surprises de 2023. Personne n’y croyait vu le penchant pour Netflix lorsqu’il s’agissait de massacrer des mangas en adaptations live-action… et pourtant. La série One Piece avait tout du pétard mouillé, elle a su prendre fans comme néophytes de court. Le rêve d'Eiichiro Oda, créateur de l'œuvre, s’est matérialisé avec une justesse insoupçonnée. Le succès a été immédiat et Netflix ne s’est empressé de commander une seconde saison, dont le tournage battait son plein au Cap, en Afrique du Sud. Alors que quelques révélations se font encore attendre, le géant du streaming a fait une nouvelle annonce concernant cette saison 2 de One Piece.

La saison 2 de One Piece va passer aux choses sérieuses

Non, ce n’est toujours pas Chopper ou Ace. Les deux personnages sont tous deux particulièrement attendus au tournant par les fans de la première heure, et figurent parmi les nouvelles têtes absentes pour l’instant. Netflix, Oda et les équipes techniques doivent sans doute encore peaufiner le design du médecin de l’équipage, n’attendant que le moment où ils seront pleinement satisfaits de son rendu pour le dévoiler. On ne leur jettera pas la pierre, Sonic étant désormais un cas d’école . Non, à la place, Netflix a tenu à rassurer à sa manière ses abonnés, surpris de ne pas voir la saison 2 de One Piece figurer parmi les programmes attendus pour 2025. Ce ne sera sans doute pas pour cette année malheureusement, mais cette fois c’est officiel. Le tournage des prochains épisodes est maintenant terminé.

« Chapeaux de Paille, notre cap est fixé. Le tournage de la saison 2 est officiellement terminé et Grand Line approche à grands pas ! Le destin vous attend, êtes-vous prêts à répondre à l’appel ? », a déclaré le géant du streaming sur ses réseaux officiels. Comme le veut la coutume, cette annonce s’accompagne d’une nouvelle image officielle de la saison 2 de One Piece. On y retrouve les cinq membres originels de l’équipage, à savoir Sanji, Zoro, Luffy, Nami et Usopp dans leurs nouvelles tenues. Impossible de dire avec certitude dans quelle ville ils se trouvent, mais ils devraient y arriver pile à temps pour célébrer le 22e anniversaire de l’exécution de Gold Roger à en croire les bannières accrochées fièrement dans les rues.

Quand sortira la saison 2 ?

Le tournage de la saison 2 de One Piece maintenant terminé, les équipes vont pouvoir passer aux choses sérieuses : la post-production. Entre le casse-tête de Chopper, les effets spéciaux, le montage et autres tâches chronophages, il faudra s’armer de patience avant de découvrir la suite des aventures de Luffy. Pour l’instant, tout porte à croire que les prochains épisodes n’arriveront pas avant 2026, d’autant que Netflix aime espacer ses programmes forts et l’année en cours est déjà bien chargée avec Mercredi et surtout la fin de Stranger Things, qui devrait être sur toutes les lèvres pendant un moment.

Source : Netflix