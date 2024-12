Le mois de décembre 2024 s'achève sur Disney+. Si la sélection n'a pas été extraordinaire en soi, la plateforme a régalé les abonnés avec un nouveau concert John Williams in Tokyo, le film familial Le Manoir Hanté et la conclusion à l'une des meilleures séries du service de streaming, What If ? Saison 3. D'ailleurs, à l'heure où l'on publie cet article, un ultime épisode 8 « Et si... ? » est attendu pour ce dimanche 29 décembre 2024. Dans le domaine de l'animation, il y a également une sortie très attendue à ne pas louper avec le grand final d'une série qui repose sur une saga culte.

Le final de cette énorme série enfin disponible sur Disney+

Alors que Les Simpson ont fait leur retour sur Disney+ pour un double épisode « Un Noël sous hypnose », et qu'une nouvelle série Rêves Productions: du monde de Vice-Versa a fait son entrée, la plateforme de streaming vidéo est fin prête à accueillir la conclusion de la saison 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War. Cet anime, qui adapte l'arc final du manga culte de Tite Kubo, revient en ce samedi 28 décembre 2024 pour un double-épisode d'une quarantaine de minutes. « La bataille finale commence pour le Shinigami remplaçant Ichigo Kurosaki » résume le synopsis de Bleach: Thousand-Year Blood War.

Autant vous dire que les épisodes finaux de cet anime Bleach était très attendu étant donné que la saison 3 a démarré en octobre sur Disney+. Si cette nouvelle sortie met bien un terme à cette saison, ce n'est pas totalement totalement la fin de cette série d'animation. En effet, le mangaka Tite Kubo a bien confirmé la production d'une saison 4 pour Bleach Thousand-Year Blood War qui devrait beaucoup plaire aux fans. En plus d'adapter des événements connus, elle s'en écartera également en intégrant des séquences inédites. Il n'y a pas de fenêtre de diffusion définitive, mais ça pourrait arriver d'ici fin 2025 sur Disney+.

Source : Disney Plus France.