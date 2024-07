Six mois après son annonce, WT Studio sort enfin de son silence. Les créateurs du futur remake de l’anime One Piece de Netflix évoquent la nouvelle série et ses enjeux.

One Piece c’est LE manga qui cartonne depuis deux décennies. Anime, jeux vidéo, cartes à jouer… l'œuvre s’est déclinée depuis bien des façons depuis ses débuts dans les années 2000. La sortie de la série live-action de Netflix l’a cependant démocratisée auprès d’un tout nouveau public. Une nouvelle frange de fans qui, pour une grande partie, s’est ruée sur la série d’animation aux quelque 1100 épisodes, les premiers ayant particulièrement mal vieilli. Conscient du problème et souhaitant surfer un peu plus sur le succès de son adaptation, One Piece annonçait il y a quelques mois un remake de l’anime One Piece concocté par WT Studio (L'Attaque des Titans, saisons 1 à 3, Spy x Family) en partenariat avec les créateurs du manga. Une nouvelle série qui sort de son silence aujourd’hui pour donner de ses nouvelles.

Le remake de l'anime One Piece s'attaquera deux problèmes

Six mois après son annonce en fanfare de The One Piece, le remake de l’anime produit par Netflix, refait enfin parler de lui. Lors d’un entretien accordé au média japonais Realsound, George Wada, à la tête de WT Studio, est revenu sur les enjeux de cette nouvelle série. Tout comme l’adaptation en live-action, elle vise à ouvrir l’histoire du manga à un plus large public qui « serait hésitants quant à l’anime actuel ». Deux freins seraient en cause , à commencer par le nombre mirobolant d’épisodes. A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’anime One Piece compte pas moins de 1110 épisodes, ce qui inclut des fillers, des histoires déviant de l'œuvre originale afin de rallonger l’anime pour combler les trous entre la diffusion des épisodes et la parution des tomes du manga. Il faut l’avouer, ces chapitres annexes sont souvent tout sauf intéressants à regarder.

L’autre obstacle, c’est le format analogique en 4:3 de l’époque, « difficile à regarder aujourd’hui ». Avec The One Piece, le studio veut remettre au goût du jour l’anime sur tous les points. D’autant que le public plus jeune est habitué à une production et une animation toujours plus poussées, en atteste par exemple Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen pour ne citer que les plus populaires. « Quand l’anime One Piece est sorti il y a 25 ans, c’était un tout autre format. Du point de vue des jeunes d’aujourd’hui, qui sont habitués aux animes modernes qui profitent des innovations techniques, c’est assez difficile à regarder », argumente Wada.

Le premier anime de One Piece a a mal vieilli ©Toei

Ce qu'attendent réellement les fans

De son côté, Toei Animation devrait continuer à adapter le manga sur petit écran, sans que l’on ne sache jusqu’à quand. The One Piece est en effet encore entouré de beaucoup d’inconnues. À l’heure actuelle, on sait simplement que ce sera une exclusivité Netflix et qu’elle devait remettre les premiers chapitres de l'œuvre au goût du jour. Le remake commencerait donc alors avec le légendaire arc East Blue, aperçu dans la série live-action. Ce que les fans attendent en revanche, c’est d’être rassurés quant à l’animation et aux sérieux soucis de rythme qui ternissent l’anime actuel à leurs jeux. Ils espèrent en tout cas une qualité de production à la hauteur des piliers actuels. Peut-être que le studio et Netflix se montreront plus loquaces à l’occasion des One Piece Days qui se tiendront les 10 et 11 août 204.