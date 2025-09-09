Netflix ne manque pas de productions maison qui font le bonheur de ses abonnés. L'une d'elles s'apprête à faire son grand retour, un tout premier aperçu est enfin disponible.

Les exclusivités font la force des plateformes de SVOD. Prime Video, Disney+, Apple TV+... toutes ont leurs titres phares ! Dans le lot, on ne peut d'ailleurs pas faire l'impasse sur Netflix, qui s'était dès le départ investie fortement dans ses propres productions. L'une d'elle va prochainement faire son retour et tient à préparer cet événement avec classe au travers de sa nouvelle bande-annonce.

Netflix lève le voile sur le nouvel épisode de cette saga adorée

La rentrée démarre fort pour les exclusivités de Netflix. Entre Mercredi, La Réceptionniste Pokémon, El refugio atómico, House of Guinness ou encore Alice in Borderland, le mois de septembre est plus que rempli en matière de productions maison. La plateforme au N rouge compte bien continuer ainsi pour 2025 ! Le programme s'annonce déjà plein de suspens avec le prochain gros film de la plateforme.

Déjà affublé d'un 96 % de la critique sur RottenTomatoes, le nouvel opus de la saga À couteaux tirés se dévoile plus en détail dans son premier teaser trailer. Intitulé Wake Up Dead Man, ce troisième film marque le grand retour de Daniel Craig dans le rôle du détective privé Benoit Blanc, pour une enquête encore plus affutée que les précédentes.

L'ex-agent 007 rempile cette fois auprès de Netflix pour une mission très british. Appelé à Londres, il va devoir enquêter sur le meurtre d'un prêtre sur fond de rumeurs paranormales. Cependant, le détective Blanc est bien décidé à faire la lumière sur cette histoire qu'il pense être bine plus terre à terre qu'il y paraît. Pour ce faire, il fera appel à un jeune vicaire prompt à l'aider pour découvrir l'identité de l'assassin.

Dans la lignée des deux précédents opus, Wake Up Dead Man mise sur un casting de haute-volée. Aux côtés de Daniel Craig, nous aurons tout le loisir d'apprécier les prestations de Josh O'Connor (The Crown), Glenn Close (Damages), Josh Brolin (No Country for Old Men), Mila Kunis (Black Swann) ou encore Jeremy Renner (Avengers). Si le film sortira dans quelques salles à l'étranger, il vous donne surtout rendez-vous sur Netflix le 12 décembre 2025.