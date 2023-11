Parmi les films les plus attendus en 2024, on retrouve sans aucun doute Dune 2. La suite de l'adaptation du livre de Frank Herbert se fait désirer, mais elle a subi de nombreux déboires. En fait, le long-métrage devait carrément sortir en novembre 2023, avant d'être repoussé à l'année prochaine. Forcément, ça a créé des inquiétudes, mais elles vont aujourd'hui être calmées. Pour cause, une excellente nouvelle concernant le film vient d'être annoncée.

Le report de Dune 2 a conduit sa date de sortie à être décalée à la mi-mars 2024. Le projet n'avait malheureusement pas le choix, puisqu'il y avait la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Par conséquent, impossible d'avancer le chantier, ou de le terminer. Toutefois, celle-ci a récemment pris fin, et nous avons donc eu droit à une belle surprise : le film arrivera deux semaines plus tôt que ce qui était prévu aux États-Unis, c'est-à-dire le 1er mars. En France, ça veut dire que Dune 2 débarquera le 28 février prochain.

Maintenant, à quoi peut-on s'attendre ? Indépendamment de la qualité, le long-métrage devrait être un succès triomphant. La réputation de Denis Villeneuve parle d'elle-même, mais il ne faut pas oublier que le premier long-métrage a été un carton au box-office. Chez nous, il a dépassé la barre des trois millions d'entrées. Côté récompenses, il n'a pas à rougir, puisqu'il a décroché 6 Oscars, dont celui des Meilleurs effets visuels et celui de la Meilleure musique (merci Hans Zimmer). On espère un résultat similaire pour ce nouveau Dune.

Quant à l'histoire, sachez qu'un premier synopsis avait été dévoilé au début de la production de Dune 2. Voici ce qu'on pouvait lire : « Cette suite directe à Dune explorera le périple mythique de Paul Atréides alors qu’il s’unit avec Chani et les Fremen tout en préparant sa revanche contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Devant choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire ».

Un casting en béton

Comme on pouvait s'y attendre, la quasi-totalité des acteurs et actrices du premier volet a répondu présent pour cette suite. Dans les rangs, on compte ainsi Timothée Chalamet pour le rôle de Paul Atréides et Zendaya pour le personnage de Chani. Nous avons nos deux têtes d'affiche, mais qu'en est-il du reste ? On retrouve notamment Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, ou encore Charlotte Rampling et Stephen McKinley Henderson. Bien sûr, du sang neuf va également s'ajouter au casting de Dune 2, comme Léa Seydoux dans le rôle de Dame Margot ou Austin Butler dans celui de Feyd Rautha.