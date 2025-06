Après la reprise en main de la franchise par Amazon MGM, tout le monde s'interroge sur l'avenir du prochain film et même de la saga. Il semblerait que des noms de réalisateurs circulent et ce ne sont pas des personnes lambda. Bien au contraire.

Alors qu'IO Interactive (Hitman) est sur 007 First Light, l'avenir de James Bond au cinéma est pour le moins compliqué, même si ça commence vraiment à se décanter. En effet, après la passation des droits de la famille Broccoli à Amazon MGM, le géant américain a annoncé un duo de producteurs pour prendre en charge la franchise cinématographique. Amy Pascal, connue pour avoir produit plusieurs Spider-Man, et David Heyman, qui a œuvré sur tous les films Harry Potter, se retrouvent désormais à superviser le célèbre agent secret et donc les futurs longs-métrages. Un leak ultra prometteur pour le film à venir vient de tomber.

Des pontes du cinéma pour le prochain film James Bond ?

Même si on sait maintenant qui produira le prochain film James Bond, et même les suivants, il y a encore un énorme flou sur le successeur de Mourir peut attendre (No Time to Die) qui est sorti en 2021. En effet, la plus grosse inconnue à ce stade concerne l'acteur principal. Qui pour remplacer Daniel Craig ? Ça va être difficile et les rumeurs se multiplient. La dernière en date veut qu'Aaron Pierre (Rebel Ridge sur Netflix, Mufasa : Le Roi Lion) serait l'un des candidats. Auparavant, le nom d'Idris Elba (The Wire) avait également été entendu. Mais il y a un bruit de couloir qui s'intensifie ces dernières semaines.

Vraisemblablement, Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Nosferatu...) pourrait être le prochain James Bond. Interrogé sur cette rumeur par Deadline lors d'une avant-première du film 28 ans plus tard, où il partage l'affiche avec Jodie Comer et Ralph Fiennes notamment, il a répondu « Je ne peux pas en parler ». Il y aussi beaucoup de spéculations et de bruits de couloir sur le réalisateur qui pourrait être derrière la caméra.

Mais une shortlist de noms de réalisateurs auraient leaké pour le prochain film James Bond. Si l'on se fie à Puck News, Edward Berger (Conclave), Paul King (Paddington), Denis Villeneuve (Dune), Edgar Wright (Shaun of the Dead) et Christopher Nolan (Interstellar). Que des personnes à la bonne voire à l'excellente réputation. Dans le cas de Nolan, le metteur en scène avait déclaré « ce serait un privilège incroyable de réaliser un film James Bond. C'est une chose qui m'a toujours fasciné. [...] Mais si vous le faites, vous devrez être autorisé à tout réinventer à votre manière ». Est-ce qu'Amazon serait prêt à laisser le cinéaste faire réellement ce qu'il veut ? Pas si sûr... Parmi les noms évoqués, qui serait le mieux placé pour vous ?

Crédits : EON / MGM.

Source : Puck News