Ça y est, septembre est là ! Avec lui, Apple TV+ a enfin dressé la liste des nouveautés, séries et films, qui arriveront tout au long du mois dans son catalogue.

La rentrée se passe aussi sur vos écrans. Netflix, Prime Video, HBO Max et maintenant Apple TV+, les plateformes de SVOD dévoilent une à une toutes les nouveautés qui alimenteront vos téléviseurs et autres smartphones pendant le mois de septembre. Attendez-vous à des films au gros casting, mais aussi au retour de séries aussi appréciées de la critique que du public.

Les nouveaux films de septembre 2025 sur Apple TV+

Pour septembre, Apple TV+ vous a préparé deux nouveaux films. D'une part, vous pourrez plonger dans Highest 2 Lowest, le nouveau thriller de Spike Lee. On y retrouve Denzel Washington interprète un magnat de la musique acculé par une rançon. D'autre part, c'est un tout autre genre qui s'étale dans All of You, la comédie romantique de William Bridges. Vivez avec ses personnages l'éclatement de sentiments amoureux et les questionnements qui les accompagnent.

5 septembre : Highest 2 Lowest — thriller de Spike Lee avec Denzel Washington et Jeffrey Wright.

26 septembre : All of You — comédie romantique sur deux amis de longue date qui découvrent leurs vrais sentiments.



De grosses séries reviennent sur Apple TV+ en septembre

La rentrée est solide en matière de séries pour Apple TV+. Le retour de valeurs sûres va faire plaisir à bien des téléspectacteurs. Repartez à la découverte des dessous des talk show américains dans la saison 4 de The Morning Show, avec de nouveaux enjeux de société à affronter pour les présentatrices vedettes. Ou bien découvrez la nouvelle enquête sous tension de Gary Oldman dans la saison 5 de Slow Horses. Enfin, si vous avez envie de nouveauté, The Savant arrive à la fin du mois pour suivre l'infiltration d'une femme dans les réseaux de haine en ligne pour déjouer à l'avance les attaques extrêmistes.

17 septembre : The Morning Show | saison 4 — Jennifer Aniston et Reese Withersppon rempilent ses plateaux télé.

19 septembre : The Reluctant Traveler | saison 3 — Eugene Levy embarque pour de nouveaux voyages.

24 septembre : Slow Horses | saison 5 — la suite de la série d'enquêtes avec Gary Oldman et Kristin Scott Thomas.

26 septembre : The Savant — la nouvelle production d'Apple TV+ mettant en vedette Jessica Chastain.

