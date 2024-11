Les fans de Marvel peuvent se réjouir. Après des années d’attente, une fenêtre de sortie pour la saison 2 de Hawkeye serait enfin envisagée. Diffusée pour la première fois en 2021 sur Disney+, la série avait conquis le public avec l’alchimie entre Clint Barton (Jeremy Renner) et Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Mais depuis, aucune nouvelle officielle. Les dernières rumeurs ravivent cependant l’espoir.

Un retour attendu depuis longtemps chez Marvel

Depuis la fin de la première saison, Clint Barton a disparu des écrans chez Marvel. Même Kate Bishop, pourtant promise à un bel avenir dans le MCU, n’a fait qu’une brève apparition dans une scène post-crédits de The Marvels en 2023. Cette absence prolongée avait de quoi inquiéter les fans.

Selon l’initié Daniel Richtman, Marvel Studios aurait finalement planifié le tournage de la saison 2 pour l’automne 2025. La sortie serait prévue entre fin 2026 et 2027. Cela marquerait un écart de cinq ans entre les deux saisons. Un indice intriguant : la version Blu-ray de Hawkeye mentionne "The Complete First Season", suggérant qu’une suite est bel et bien envisagée.

À quoi s’attendre pour cette saison 2 ?

Pour l’instant, le mystère plane sur l’intrigue. Mais avec Kate Bishop assumant un rôle de plus en plus central, cette nouvelle saison pourrait explorer sa montée en puissance. On pourrait la voir devenir une leader des Young Avengers, un groupe déjà teasé dans The Marvels grâce à sa rencontre avec Kamala Khan (Ms. Marvel).

Autre élément intéressant : le calendrier. Si la saison 2 sort entre 2026 et 2027, elle se situerait entre deux films majeurs du MCU, Avengers: Doomsday (mai 2026) et Avengers: Secret Wars (mai 2027). La série pourrait donc avoir un rôle charnière, ou bien raconter une histoire parallèle plus terre-à-terre, fidèle au style des aventures de Clint Barton et Kate Bishop.

Source : DanielRPK