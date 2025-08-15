Alors qu'on entame la seconde moitié du mois d'août 2025, on a déjà une idée assez large du programme films et séries chez Netflix pour septembre 2025. Un mois pour l'heure plutôt placé sous le signe des grosses séries, tandis que le programme des films s'avère pour l'instant plus léger. Voyons donc tout cela de plus près en attendant une annonce plus officielle de la plateforme SVOD au N rouge.

Tous les films confirmés de septembre 2025 sur Netflix

Commençons justement par le programme des films confirmés à venir sur Netflix courant septembre 2025. En l'occurrence, il n'y en a que quatre à signaler, et relativement peu connus. Une occasion comme une autre de les découvrir pour les cinéphiles, en somme. Les hostilités commenceront quoi qu'il en soit dès le 3 septembre avec What Happens Later, une comédie romantique sortie en 2023 avec notamment Meg Ryan et David Duchovny (X-Files) et... des notes particulièrement basses, tant du côté de la critique que du public.

Le programme films de Netflix pour le mois prochain se poursuit le 19 septembre avec Peut-être pour la vie, une comédie cette fois française, également sortie en 2023, avec du beau monde, dont Dany Boon, Kad Merad et Charlotte Gainsbourg. Enfin, le 26 septembre marquera la sortie de deux nouveaux films exclusifs à la plateforme, en la personne de French Lover, une comédie française exclusive à la plateforme avec Omar Sy dans le rôle principal ; et Ruth & Boaz, une comédie dramatique historique américaine.

3 septembre What Happens Later - Film

19 septembre Peut-être pour la vie - Film

26 septembre French Lover - Film Ruth & Boaz - Film



Toutes les séries confirmées de septembre 2025

Passons maintenant aux séries confirmées sur Netflix pour septembre 2025, avec cette fois un programme nettement plus chargé. Presque chaque jour du mois prochain sera en effet synonyme de nouvelles sorties, avec forcément de grosses têtes d'affiche dans le lot. Parmi elles, on pense évidemment à la Partie 2 de la Saison 2 de Mercredi, qui marquera donc la conclusion du retour de Jenna Ortega dans le rôle principal, en attendant une Saison 3 d'ores et déjà confirmée. Le 4 septembre, on peut également citer la Réceptionniste Pokémon pour les adeptes de la licence.

Parmi les autres grosses séries à surveiller sur Netflix courant septembre 2025, il faudra ensuite repasser le 19 septembre, avec El Refugio Atómico, la nouvelle production des créateurs de la très populaire série La Casa de Papel. Rendez-vous ensuite le 25 septembre pour la dernière grosse série à venir le mois prochain sur Netflix, avec la Saison 3 de l'adaptation à succès du manga éponyme, Alice in Borderland. Pour le reste des séries confirmées de septembre 2025 sur la plateforme SVOD au N rouge, voici un listing complet ci-dessous.

3 septembre Mercredi – Série (Saison 2, Partie 2)

4 septembre La réceptionniste Pokemon

5 septembre La revanche des cœurs brisés – Série documentaire

7 septembre Bloom - anime

8 septembre Un poisson rouge, un poisson bleu – Dessin animé (Saison 1)

9 septembre Kiss or Die – Téléréalité (Saison 1)

10 septembre Pour le meilleur et pour l’aveugle – Téléréalité (Saison 1) Les mortes – Mini-série

11 septembre Beauty in black – Série (Saison 2)

12 septembre Toi et tout le reste – K-drama (Saison 1) Ratu Ratu Queens: La Serie

18 septembre Black Rabbit - Série

19 septembre El Refugio Atómico - Série des créateurs de La Casa de Papel The Haunted Hotel – Série animée pour adultes

25 septembre Alice in Borderland – Série (Saison 3) Indociles - Série

26 septembre Wayward – Série (Saison 1)



Source : Netflix