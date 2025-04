Chaque mois, Netflix annonce l'agenda de ses nouveautés pour les 30 jours à venir. Mais contrairement à ses concurrents qui s'en tiennent souvent à ce qui est prévu, la firme au N rouge perturbe régulièrement ses sorties mensuelles avec des additions surprises de dernière minute. Et c'est justement le cas avec un excellent film d'une licence culte qui sera bientôt disponible, en attendant la suite directe en 2027 si tout se passe comme escompté par le réalisateur et la société de production Warner...

Un homme chauve-souris débarque sur Netflix en avril 2025

Les nouveautés Netflix d'avril 2025 permettent à la plateforme de streaming vidéo de réaliser l'un de ses meilleurs mois de son existence. Dans les sorties à ne pas manquer, il y a notamment Black Mirror Saison 7, Devil May Cry, How to Sell Drugs Online (Fast)... Et c'est loin d'être fini car d'ici la fin du mois, le service SVOD doit encore mettre en ligne la nouvelle série d'animation de l'ex Nul Alain Chabat, Astérix & Obélix : Le combat des chefs, ainsi que YOU Saison 5, entre autres choses.

En attendant ces deux prochains shows télévisés, Netflix a une surprise avec le retour du Chevalier Noir de Gotham City dans The Batman. Le long-métrage de Matt Reeves avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell et Andy Serkis, entre autres, qui est l'un des plus gros cartons de ses dernières années. Avec plus de 770 millions de dollars récoltés et des critiques très positives, Batou a tout écrasé et c'est mérité vu les nombreuses qualités de ce film.

« Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier masqué Bruce Wayne explore la corruption qui sévit à Gotham. Le film The Batman avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz, le 18 avril » révèle Netflix France sur son compte X. Entre l'ambiance sombre, la photographie de toute beauté et une atmosphère de thriller qui lui permet de se démarquer d'autres blockbusters de super-héros, The Batman coche de nombreuses cases. On ne peut que vous le recommander si vous ne l'avez jamais vu. Et si vous l'avez déjà regardé, vous pouvez toujours le visionner à nouveau pour patienter jusqu'à The Batman 2.

Source : Netflix France.