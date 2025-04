Une énorme série qui a perturbé du monde, et qui sera de retour dans les nouvelles sorties Netflix d'avril 2025, se dévoile encore avec un trailer, des images et des informations sur les épisodes en eux-mêmes.

C'est parti pour les nouvelles sorties Netflix d'avril 2025 ! Dans les sorties de la semaine du 31 mars au 6 avril 2025, la firme au N rouge a calé plus d'une dizaine de programmes avec des séries ultra attendues et des classiques. Au cours des prochains jours, vous pourrez revoir le bijou de SF Total Recall (l'original), King Kong, mais aussi faire des découvertes avec le film inédit Banger ainsi que les shows télévisés Devil May Cry, PULSE, les saisons 17 à 21 Boruto : Naruto Next Generations, Chucky, la saison 3 de Jurassic World : La Théorie du Chaos... En attendant, LA série Netflix du mois donne de ses nouvelles.

Cette série culte se met à nu avant son retour sur Netflix

Parmi les nouveautés Netflix d'avril 2025, il y a le comeback d'une série culte qui risque encore de battre des records et de retenir toute l'intention des abonnés. Dès le 10 avril prochain, ces derniers pourront se lancer dans la saison 7 de Black Mirror. Après deux ans d'absence, le créateur Charlie Brooker est plus motivé que jamais pour à perturber les téléspectateurs et les abonnés Netflix avec son oeuvre dystopique.

« C'est un retour aux sources à bien des égards. Ce sont toutes des histoires de science-fiction - il y a certainement des choses horribles qui se produisent, mais peut-être pas à la manière d'un film d'horreur. Il y a clairement du contenu dérangeant » a confié le showrunner auprès de Netflix Tudum.

Avant la sortie dès la semaine prochaine de Black Mirror Saison 7, Netflix accélère sa communication avec un trailer inédit, et des détails précis sur les six épisodes à venir. Histoire, casting, tout y passe. En bonus, il y a même une vague de posters officiels très réussis.

Netflix dévoile des posters officiels pour Black Mirror Saison 7

En plus de la bande-annonce inédite, Netflix a partagé une série de six posters officiels en français, qui correspondent aux six épisode de la saison 7 de Black Mirror mais aussi les synopsis associés.

Liste des 6 épisodes de la saison 7 de Black Mirror

Voici la liste complète des six épisodes de la saison 7 de Black Mirror qui débarque très bientôt sur Netflix.

Épisode 1 « Des gens ordinaires »

« Lorsqu'une urgence médicale laisse Amanda, institutrice, en train de lutter pour sa vie, son mari Mike, désespéré, l'inscrit à Rivermind, un système de haute technologie qui la maintiendra en vie - mais à un certain prix ».

Épisode 2 « Bête noire »

« Maria est une directrice du développement de haut vol dans une entreprise de chocolat. Tout se passe bien pour elle jusqu'à ce qu'une personne qu'elle n'a pas vue depuis l'école - une femme nommée Verity - se présente pour une séance de dégustation avec un groupe de discussion. Ce pourrait être l'occasion de retrouvailles sincères, mais il y a quelque chose de très étrange, et Maria semble la seule personne à le remarquer ».

Épisode 3 « Hôtel Rêverie »

« La célèbre actrice hollywoodienne Brandy Friday est projetée dans un remake high-tech exceptionnellement immersif d'un film romantique d'époque. Elle doit s'en tenir au scénario si elle veut rentrer chez elle ».

Épisode 4 « De simples jouets »

« Un solitaire excentrique nommé Cameron, obsédé par un mystérieux jeu vidéo des années 1990, est arrêté dans le cadre d'une sombre affaire non résolue, et son interrogatoire va bientôt prendre une tournure inattendue pour la police… ».

Épisode 5 « Eulogie »

« Un système innovant qui permet aux utilisateurs d'entrer littéralement dans des souvenirs photographiques du passé conduit un homme solitaire à réexaminer une période déchirante de sa vie ».

Épisode 6 « USS Callister au coeur d'Infinity »

« Robert Daly est mort, mais l'équipage de l'USS Callister, dirigé par le capitaine Nanette Cole, découvre que ses problèmes ne font que commencer ».

