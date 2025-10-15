Après Monstre - L'Histoire d'Ed Gein ou encore Nero, le catalogue de Netflix s'étoffe encore en ce mois d'octobre 2025 d'une nouvelle série phare. Il s'agit plus précisément d'une nouvelle adaptation d'une licence vidéoludique culte, après d'autres séries d'envergure comme Arcane, Cyberpunk Edgerunners ou encore plus récemment Devil May Cry, toutes exclusives à la plateforme. On met nos lunettes de vision nocturne pour voir ça de plus près.

Une nouvelle série d'adaptation Netflix à Deathwatch dès maintenant

En attendant fébrilement des nouvelles de la licence vidéoludique originale, notamment concernant un certain Remake, c'est pour l'heure chez Netflix que l'on retrouve un visage familier dans l'univers des adaptations de Tom Clancy d'Ubisoft avec ce bon vieil agent secret et ses lunettes de vision nocturne iconiques : Sam Fisher. Il s'infiltre en effet sur la plateforme au N rouge avec la série d'animation Splinter Cell Deathwatch, réalisée par Derek Kolstad (John Wick).

Avec un tel réalisateur, on s'attend donc à une série riche en action, mais aussi un ton plutôt sombre et violent. Pour autant, ce n'est pas un Sam Fisher dans sa prime jeunesse que l'on va suivre dans cette production exclusive à Netflix. On y retrouve en effet un agent secret bien âgé, doublé par Liev Schreiber, même s'il y aura des références aux jeux de la franchise via des flashbacks. Quoi qu'il en soit, Splinter Cell Deathwatch a été produite en partenariat avec Ubisoft et devait s'inscrire dans le canon de la chronologie des jeux.

Reste maintenant à voir si la série Netflix saura rendre hommage comme il se doit à ce monument du genre des jeux d'infiltration et à l'une des licences historiques d'Ubisoft, ou s'il s'agira d'une adaptation en demi-teinte comme la série Tomb Raider sortie il y a un an presque jour pour jour exclusivement sur la plateforme SVOD. Pour le découvrir, il conviendra donc de s'infiltrer sur Netflix afin de voir si Sam Fisher est comme un poisson dans l'eau en série d'animation.

Source : Netflix