Le catalogue de Netflix n'est pas près de s'épuiser. Une série tirée d'une licence adorée des joueuses et joueurs revient et donne un avant-goût en images.

Les retours de séries très appréciées s'enchaînent sur les plateformes de SVOD. Apple TV, Disney+ ou même Canal+, il y a de quoi être enthousiaste ! Même du côté de Netflix, on ne manque pas d'annonces réjouissantes. C'est encore le cas aujourd'hui avec un premier trailer pour la suite d'une série tirée d'une licence vidéoludique qu'on ne présente plus. Les fans vont avoir de quoi se hyper !

Une saison 2 d'enfer arrive sur Netflix

Netflix a su capter l'attention des joueuses et joueurs en multipliant les adaptations de jeux, généralement sous forme de séries d'animation. Castlevania, Tom Raider, Devil May Cry... Toutes ont pour point commun d'être produite par la plateforme au N rouge, visiblement convaincue par les audiences pour commander des suites.

C'est ainsi que, parmi ce trio, Devil May Cry est la prochaine à avoir droit à de nouveaux épisodes ! Annoncée depuis quelques mois déjà, la saison 2 poursuivra l'histoire de Dante pour le plus grand plaisir des fans. Le combat du héros contre les démons reprendra de plus belle sous la direction du Studio Mir (La Légende de Korra, The Wicher: Le Cauchemar du Loup).

Après un premier visuel, la saison 2 de Devil May Cry se dévoile concrètement pour Netflix au travers d'un premier teaser trailer. Un nouveau défi se présente pour notre héros aux cheveux blancs. Les fans n'ont qu'à bien se tenir, car des retrouvailles dantesques s'annoncent d'ores et déjà ! Cet aperçu introduit un personnage récent et pourtant déjà iconique de la licence : Vergil, le frère jumeaux de Dante dévoilé pour la première fois dans DMC 3.

Attendez-vous à une nouvelle saison de Devil May Cry sous haute tension ! La suite de la série est dès à présent prévue pour 2026 sur Netflix. La date exacte doit encore se préciser, mais nous pouvons maintenant nous dire que la communication va s'accélérer doucement autour de cette adaptation qui avait fait mouche en matière d'audience à son lancement.