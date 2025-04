Les grands rendez-vous, comme les conférences et conventions, sont l'occasion de grandes annonces. Avant de parler jeux vidéo avec la Nintendo Switch 2 cet après-midi, c'est le cinéma qui en fête en ce moment-même. Jusqu'au 3 avril se tient la CinemaCon de Las Vegas ! Les professionnels du secteur sont ainsi réunis pour présenter leurs nouvelles productions. Lionsgate était de la partie pour parler de John Wick 5 avec une belle surprise supplémentaire.

John Wick 5, un retour hyper attendu

C'est une nouvelle qui ne date pas d'hier : John Wick 5 est officiellement en préparation. Cependant, compte tenu de la fin du quatrième opus, beaucoup se questionnent sur cette suite. Plus particulièrement, ils s'interrogent sur le potentiel retour de Keanu Reeves dans le rôle du célèbre tueur à gage.

Dernièrement, les équipes de production du film commençaient à nous teaser cette potentialité. C'est finalement à l'occasion de la CinemaCon que Lionsgate a confirmé la grande nouvelle : le héros iconique de la saga sera bien de la partie pour John Wick 5 !

Cela dit, vous aurez l'occasion de retrouver Keanu Reeves dans la peau de John Wick un peu avant cela. De fait, le comédien a également signé pour faire une apparition dans un autre film de la saga. Ainsi, il sera à l'affiche de Ballerina, le spin-off centré sur Eve Macarro, incarnée quant à elle par Ana de Armas. Mais ce n'est pas le seul projet de notre tueur à gage...

Un nouveau film surprise

La CinemaCon a été l'occasion pour Lionsgate d'une autre très grosse annonce pour John Wick. Outre Ballerina et le futur cinquième opus. La société de production a lancé le chantier pour... un film d'animation ! Il s'agira d'un préquel destiné à un « public plus mature » réalisé par Shannon Tindle, qui a travaillé comme character designer sur des films tels que Coraline et Les Croods. Il a par ailleurs co-écrit et co-réalisé Ultraman Rising pour Netlix. On pourra aussi compter sur Vanessa Taylor au scénario, après avoir travaillé sur Game of Thrones ou le film de Guillermo del Toro, La Forme de l'eau.

Ce film d'animation John Wick reviendra sur les jeunes années du héros. Celui-ci se trouvera face à un nouveau défi de taille : tuer tous ses rivaux en une seule nuit. Ainsi, il espère gagner le droit de se détacher de la fameuse organisation pour laquelle il travaille et vivre enfin une paisible avec l'amour de sa vie, Helen. Pour l'occasion, Keanu Reeves rempilera pour doubler son personnage iconique. Le format animé promet déjà une grande liberté pour cette production que les fans auront hâte de découvrir.