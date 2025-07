Suite à plusieurs teasings en ce sens, CD Projekt RED, Netflix et Studio TRIGGER ont enfin officiellement annoncé ce weekend lors de l'Anime Expo 2025 Cyberpunk Edgerunners 2, la nouvelle série d'adaptation au format anime de Cyberpunk 2077. Il fallait alors se contenter d'une image assez cryptique, la première bande-annonce de celle-ci ayant été ensuite partagée à huis clos car a priori « trop graphique ». Avec un petit temps d'attente, la voici donc disponible pour le reste du monde, et il faut effectivement se préparer à un petit pincement au cœur, ainsi qu'à des SPOILERS. N'allez donc pas plus loin si vous n'avez pas vu la première série sortie en 2022.

De nouveaux detes sombres sur Cyberpunk Edgerunners 2

La première bande-annonce de Cyberpunk Edgerunners 2 démarre très fort, et part du principe que celles et ceux qui la regardent ont vu la saison précédente. D'entrée de jeu, la vidéo met en effet en avant le fait que David Martinez, protagoniste principal du premier volet de la série, est mort tant dans la douleur que la gloire, ainsi qu'une grande partie de sa bande de rebelles de Night City, à l'exception peut-être de Lucy et Falco, le chauffeur attitré.

Cyberpunk Edgerunners 2 marque donc bien un nouveau tournant pour la série, avec une toute nouvelle histoire et de nouveaux personnages. On peut d'ailleurs brièvement apercevoir ces derniers dans la fameuse première vidéo consultable ci-dessous. S'il faudra faire preuve d'un peu de patience pour voir ce qui nous attend dans cette suite, et surtout quand exactement, on sait déjà qu'il s'agira encore d'une série standalone de 10 épisodes.

En outre, tant CD Projekt RED que Netflix et Studio TRIGGER ont tenu à nous préparer pour ce qui arrive dans Cyberpunk Edgerunners 2. À savoir « une chronique crue de rédemption et de revanche ». Bartosz Stzybor, scénariste de la première saison, avait notamment ceci à dire au sujet de cette nouvelle saison : « Je viens de Pologne. Les gens en Pologne sont tristes, ils naissent tristes et meurent tristes. Alors je voulais que tout le monde soit triste avec cette série ». Voilà qui promet pour la prochaine...

Source : YouTube