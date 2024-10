La série Tomb Raider : La Légende Lara Croft est disponible depuis le 10 octobre sur Netflix. Une énorme nouveauté pour la plateforme de streaming vidéo, mais qui est loin d'avoir déplacée les foules. D'ailleurs, à l'heure d'écrire ces lignes, cette production de Powerhouse Animation (Castlevania, Castlevania Nocturne) n'est même pas dans le top 10 des séries les plus regardées. Si l'on ajoute à cela les critiques négatives, on a le parfait cocktail pour motiver le service SVOD à tout annuler. Mais non.

La série d'animation Tomb Raider de retour sur Netflix

Tomb Raider : La légende de Lara Croft a fait l'objet d'une controverse autour du physique de son héroïne. Selon certains, l'aventurière a une carrure trop masculine avec « bras surréalistes », serait « taillée comme un bûcheron » et n'aurait donc « rien de sexy ». Pour d'autres, ce qui cloche véritablement, c'est ce que la série fait plus best-of des derniers jeux qu'autre chose. Bref, ça ne plait pas spécialement et la moyenne des téléspectateurs sur Rotten Tomatoes ne dépasse pas les 33%. Malgré la polémique autour du personnage culte et la déception des fans, la série Tomb Raider : La Légende de Lara Croft aura bien une suite.

Ça peut paraitre étonnant vu la capacité de Netflix à annuler des séries en pagaille, mais Tomb Raider : La Légende de Lara Croft est au moins sauvée pour une saison 2. Tasha Huo, la showrunneuse, a expliqué sa vision pour la suite et notamment sur l'évolution de l'héroïne. « Lorsque nous rencontrons Lara [dans la saison 1 de Tomb Raider], elle est très isolée... Alors que nous amorçons la saison 2, nous essayons de construire l'équipe de Lara de sorte qu'elle passe d'une héroïne isolée, qui ne veut faire les choses que par elle-même, à la réalisation de "en fait, j'ai cette équipe vraiment cool derrière moi" » a t-elle déclaré sur la saison 2 de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft.

Déjà un synopsis pour la saison 2 de La Légende de Lara Croft

« Lorsque l'aventurière Lara Croft découvre que les masques africains Orisha ont été volés, elle joint ses forces à celles de son meilleur ami Sam pour récupérer les précieux artefacts. La nouvelle aventure palpitante de Lara l'emmène autour du monde alors qu'elle cherche à approfondir sa connaissance des secrets cachés de l'histoire d'Orisha. Elle évitera également les machinations d'une milliardaire dangereuse et énigmatique qui veut récupérer les masques pour son propre profit, tout en découvrant que ces reliques contiennent de sombres secrets et un pouvoir qui défie la logique. Un pouvoir qui pourrait, en fait, être divin » synopsis pour la saison 2 de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft.

Source : Netflix.