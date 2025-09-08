Un peu moins d'un an après la sortie de sa seconde saison, la série Netflix Arcane repart encore avec de prestigieuses récompenses. Une nouvelle belle consécration pour Fortiche.

Forte de deux saisons acclamées tant par la critique que les spectateurs, l'arc d'Arcane est en principe officiellement terminé. L'œuvre du talentueux studio d'animation français Fortiche, diffusée exclusivement sur Netflix, continue cependant encore de marquer les esprits et de rafler de belles récompenses. Tel fut d'ailleurs le cas tout récemment à l'occasion d'une cérémonie d'envergure dans le domaine de l'audiovisuel.

Encore des récompenses prestigieuses pour l'Emmynente série Arcane

Après avoir remporté pas moins de 7 prix durant la dernière édition de la prestigieuse cérémonie des Annie Awards, Arcane était encore l'un des grands noms présents à un autre événement emblématique du même genre. Ce week-end se tenait en effet les Emmy Awards. Pour rappel, la série désormais culte de Fortiche, Riot Games et Netflix y écopait en juillet dernier d'une double nomination : « Meilleur Programme d'Animation » et « Montage Son Remarquable en Animation ».

Via son compte X.com officiel, la série Arcane nous apprenait ainsi à l'issue de cette nouvelle cérémonie des Emmy Awards qu'elle était bel et bien repartie avec les deux trophées. Une fois encore, le superbe travail du studio d'animation français Fortiche, avec le soutien de Riot Games et Netflix, reçoit des récompenses largement méritées. Malheureusement pour les fans, l'arc Piltover/Zaun est désormais derrière nous. Mais le travail d'adaptation du tentaculaire univers de League of Legends devrait encore nous réserver de belles surprises.

Compte tenu de l'énorme succès d'estime d'Arcane depuis la sortie de sa première saison en 2021, on sait en effet que Fortiche, Riot Games et Netflix planchent déjà sur une nouvelle collaboration pour une, voire plusieurs, projet(s) d'animation autour de League of Legends. Il faudra toutefois s'armer de beaucoup de patience pour en voir les fruits. On peut en effet aisément tabler sur la sortie d'une prochaine série d'adaptation pas avant au moins 2027, au plus tôt.

Source : Arcane sur X.com