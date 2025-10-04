Après Jeffrey Dahmer et les frères Menéndez, Monstres, la série événement de Netflix, revient dans une saison 3 s’intéressant à l’un des criminels les plus influents de son époque.

Alors que nous entrons tout juste dans le dernier trimestre de 2025, l’heure est venue pour les différentes plateformes de SVOD de lâcher les chevaux. En effet, que ce soit sur Prime Video, Disney+ ou encore Netflix, toutes nous réservent assurément une fin d’année riche en nouveautés, avec l’arrivée de films et de séries très attendues. C’est notamment le cas pour Netflix qui, en attendant le retour de séries comme Stranger Things ou Tomb Raider : La Légende de Lara Croft, nous invite à replonger dans l’univers terrifiant de Monstres.

Monstres est de retour sur Netflix avec une saison 3

Trois ans après la première saison consacrée à Jeffrey Dahmer, et un an seulement après la seconde saison dédiée aux frères Menéndez, l’heure est en effet déjà venue pour la série d’anthologie réalisée par Ryan Murphy et Ian Brennan de faire son grand retour. Et pour cette troisième saison, disponible depuis hier, les créateurs nous donnent cette fois-ci rendez-vous avec l’esprit malsain d’Ed Gein, un tueur en série américain ayant sévi dans le Wisconsin entre le milieu des années 1940 et la fin des années 1950.

Composée d’un total de huit épisodes, cette nouvelle saison de Monstres met en scène Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) dans la peau du célèbre tueur en série, tandis que Laurie Metcalf (Scream 2) y incarne sa mère, Augusta Gein, et Suzanna Son (Red Rocket) l’une de ses conquêtes, Adeline Watkins. Tom Hollander (Pirates des Caraïbes) et Olivia Williams (Sixième Sens) figurent quant à eux au casting sous les traits d’Alfred Hitchcock et de son épouse, Alma Reville, le casting du show nous réservant effectivement quelques surprises.

Et avec tout cela, nul doute que Monstres parviendra une nouvelle fois à trouver son public avec cette saison 3, qui s’intéresse peut-être cette fois-ci à un tueur un peu moins connu du grand public, mais qui reste néanmoins légendaire. Cela suffira-t-il à permettre à la série de battre de nouveaux records, comme l’a fait Jeffrey Dahmer en devenant la première de Netflix à dépasser le milliard d’heures de visionnage en l’espace de 60 jours seulement ? L’avenir nous le dira. Mais en attendant, si Monstres : L’Histoire d’Ed Gein vous intéresse, c’est à retrouver dès maintenant sur Netflix.