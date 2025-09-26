Après une rentrée de folie sur Netflix en septembre 2025, notamment au niveau des séries, voici les nouveautés d'octobre 2025, avec du lourd tant côté films que séries.

Alors que septembre 2025 touche à sa fin et qu'on avait déjà une petite idée de ce que nous préparent les plateformes telles que Apple TV+, Prime Video ou encore Netflix pour le mois à venir, cette dernière a tout récemment annoncé toutes les nouveautés à venir sur son catalogue pour octobre 2025. Et il s'agit encore d'un programme particulièrement chargé, autant au niveau des séries que du côté des films. Découvrons tout cela plus en détail.

Les nouveaux films d'octobre 2025 sur Netflix

Qui dit octobre dit période d'Halloween, et Netflix prévoit de sortir de nombreux films qui en font référence le mois prochain, avec justement entre autres Halloween, à venir le 7 octobre 2025, ou encore l'influent Projet Blair Witch le 20 octobre. Autrement, la plateforme au N rouge prépare de très belles choses pour les cinéphiles. On peut notamment citer Sonic le Film et Zero Dark Thirty dès le 1er octobre 2025, Moi, Moche et Méchant 4 le 10, Black Adam le 19, ou encore les cultissimes American Psycho et Kill Bill 1&2 le lendemain.

Il ne s'agit toutefois que d'une belle goutte d'eau dans le plus vaste programme des nouveaux films à venir sur Netflix en octobre 2025, comme vous pouvez le voir via la liste détaillée ci-dessous :

01/10 Eileen Rien que pour vos Cheveux Insidious: La Dernière Clé Inside Llewyn Davis Sonic le film Zero Dark Thirty

03/10 Des Vœux pour un Génie Nouvelle École : Et Après ? Réussir ou Mourir - Docu Steve Sacrées Sorcières

04/10 Les Nouvelles Aventures de Cendrillon

07/10 Halloween

08/10 Spycies

9/10 Victoria Beckham - Docu

10/10 La Disparue de la Cabine 10 Moi, Moche et Méchant 4 Mon Père, le Serial Killer - Docu

16/10 Sans un Bruit 1 & 2

17/10 La Voisine Idéale - Docu

18/10 Romeo + Juliette À Bras Ouverts

19/10 Black Adam

20/10 American Psycho Kill Bill Volumes 1 & 2 Lettres à Juliette Le Projet Blair Witch

22/10 Mob War: Philadelphie Contre la Mafia - Docu

23/10 The Elixir

24/10 A House of Dynamite Démineurs

26/10 La Conspiration du Caire Le Caire Confidentiel Aileen: La Demoiselle de la Mort

29/10 Ballad of a Small Player

31/10 Le Fantôme de Canterville



Les nouvelles séries d'octobre 2025

Place ensuite aux nouvelles séries à venir sur Netflix en octobre 2025. Là encore, il y a de jolis programmes qui se profilent. Dans l'ordre chronologique de la première dizaine, on peut citer Winx Club: La Magie est de Retour prévue le 2 octobre, la série très attendue Monstre - L'Histoire d'Ed Gein le lendemain, ou encore Nero le 8.

Ensuite, Netflix accueillera une nouvelle série qui pourrait ravir les fans de Splinter Cell en manque avec justement Splinter Cell Deathwatch, attendue le 14 octobre. On termine le programme des séries de la plateforme du mois prochain avec la Saison 7 de S.W.A.T. le 24 octobre, puis la fameuse Saison 4 de The Witcher, sans Henry Cavill, avec un budget exorbitant et... un public au rendez-vous ? Verdict à son sujet le 30 octobre 2025.

Découvrez l'ensemble des nouvelles séries à venir sur Netflix en octobre 2025 via la liste ci-dessous :

02/10 Winx Club: La Magie est de Retour

03/10 Monstre: L'Histoire d'Ed Gein

04/10 Ranma 1/2 - Saison 2

05/10 Pour le Meilleur et à l'Aveugle : Les Retrouvailles - Téléréalité

08/10 Néro

09/10 Boots The Resurrected

14/10 Splinter Cell : Deathwatch

16/10 Cinq Majeur : Saison 3 - Sport La Diplomatie - Saison 3

22/10 Le Monstre de Florence

23/10 Nobody Wants This - Saison 2

24/10 S.W.A.T. - Saison 7

29/10 Selling Sunset - Saison 9 - Téléréalité

30/10 Amsterdam Empire The Witcher - Saison 4

31/10 Nouvelle École - Saison 4 - Compétition Respira - Saison 2



