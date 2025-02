Est-ce vraiment dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ? C'est un vaste débat, mais cette expression n'a jamais aussi bien sied à l'industrie du divertissement, autant sur le grand que sur le petit écran. Les plateformes de streaming vidéo comme Netflix, Disney+ ou Prime Video ne se posent pas trop de questions lorsqu'il y a une opportunité de ressusciter des gloires du passé. Tantôt ça marche, et tantôt ça casse. Mais rien ne semble faire peur à la firme au N rouge qui va s'occuper de moderniser l'une des séries les plus cultes de tous les temps, qui a probablement bercé votre enfance.

Netflix s'évade dans la prairie pour une nouvelle série

Tandis que Netflix a officialisé un remake de l'anime One Piece, après le carton de la série live-action, on vient d'apprendre qu'un autre revival est en route. Le service SVOD leader du marché surprend en annonçant un reboot d'une série archi culte vue par plus de 5 milliards de téléspectateurs : La Petite Maison de la Prairie. Un show télévisé diffusé à l'époque sur M6, durant le temps de midi, basé sur les livres de Laura Ingalls Wilder.

« Je suis tombée amoureuse de ces livres à l'âge de cinq ans. Ils m'ont poussée à devenir écrivain et cinéaste, et je suis honorée et ravie d'adapter ces histoires pour un nouveau public » a déclaré Rebecca Sonnenshine (The Boys, The Vampire Diaries...) à Tudum Netflix. Trip Friendly, le fils du producteur historique Ed Friendly, va prendre la relève de cette nouvelle version de La Petite Maison de la prairie. « Je rêve depuis longtemps de perpétuer l'héritage de mon père et d'adapter les histoires américaines classiques de Wilder pour le public du XXIe siècle, d'une manière qui rassemble les fans des livres et de la série télévisée originale ».

Selon Jinny Howe, vice-présidente des séries dramatiques chez Netflix, tout le monde devrait y trouver son compte avec le reboot. « La vision de Rebecca s'inscrit dans une profondeur émotionnelle qui ravira à la fois les nouveaux et les anciens fans de ce classique ». On ne l'avait pas vu venir d'autant que Karen Grassle (Caroline Ingalls) ne croyait pas à un retour sans Michael Landon (Charles Ingalls) qui est décédé en 1991 à l'âge de 54 ans. Il était producteur exécutif et scénariste en plus d'être l'un des acteurs principaux. Actuellement, certains essayent aussi de faire revivre X-Files ou encore Buffy contre les vampires.

Source : Tudum.