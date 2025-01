Alors que le tournage de la Saison 2 de One Piece se serait terminé le mois dernier et qu'on connaît quasiment tout de son casting, Netflix se manifeste pour officiellement partager quelques nouvelles de Luffy et sa bande par le biais de l'annonce d'un partenariat potentiellement excitant pour les fans avec un autre équipage de marque.

One Piece Saison 2 s'apprête à hisser les voiles sur un bateau en briques

Après un énorme succès avec sa première saison sortie en 2023, la série d'adaptation One Piece par Netflix semble avoir trouvé sa vitesse de croisière. En décembre dernier, le tournage de Saison 2 se déroulant principalement à Cape Town en Afrique du Sud se clôturait enfin. En parallèle, nous découvrions au fur et à mesure le casting qui la compensera, qu'il s'agisse d'aider l'équipage du Going Merry ou de s'opposer à son Odyssée.

Tous les indices semblaient au vert pour que la diffusion de la Saison 2 de One Piece ait lieu dans le courant de l'année 2025 sur Netflix. C'est justement ce que confirme officiellement la plateforme SVOD via son site Internet. Cela se fait toutefois quelque peu à demi-mot, puisque le billet qui nous intéresse est avant tout là pour annoncer... un partenariat avec LEGO. « Salut, les Chapeaux de Paille ! Le Groupe LEGO, Netflix et Tomorrow Studios font équipe pour vous donner des trésors que vous pouvez chérir en attendant la Saison 2 de One Piece qui arrive plus tard cette année ».

Les fans de LEGO et de l'œuvre de Eiichiro Oda pourront donc également être ravis d'apprendre que des sets s'inspirant de la série live-action de Netflix arriveront bientôt. Pour l'heure, il n'y a pas de visuel à se mettre sous la dent, à part celui de l'iconique chapeau de paille de Luffy. Ces nouveaux sets seront révélés « dans les prochains mois », sans plus de précision. Même constat pour la date de diffusion exacte de la Saison 2 de One Piece. Il faudra donc repasser plus tard sur les canaux plus habituels de Netflix pour en savoir plus à ce sujet.

Source : Site officiel de Netflix