On arrive à la moitié des nouveautés Netflix de septembre 2023. Et il y a déjà eu un paquet de choses à (re)regarder au cours de ces deux premières semaines. Les abonnés ont eu les deux Jack Reacher, Jurassic World : Le Monde d'après, Chicago, Désenchantée saison 5, Kingdom saison 4, The Walking Dead saison 11 (partie 3), Top Boy saison 3, et la fin de Sex Education sera mis en ligne le 22 septembre prochain. Mais avant de connaître le dénouement des aventures des lycéens de Moordale, l'intégrale d'une série iconique pour certains a fait son entrée. Préparez de l'ail !

Une série cultissime débarque enfin sur Netflix

Ce n'est pas une surprise puisque c'était dans le programme des nouveaux ajouts Netflix de septembre 2023. Mais la série Vampire Diaries saison 1 à 8 a enfin atterri sur la plateforme. Et oui, il y a bien tous les épisodes du début à la fin. Mais c'est quoi au juste ? Un show télévisé produit par CW qui adapte la saga de livres fantastiques « Journal d'un vampire ». Une adaptation pour ados qui a essayé de mettre, entre autres, du sang pour élargir son public cible.

Vu les commentaires très enthousiastes de la part des fans, Netflix devrait réaliser un joli carton... et devancer la série One Piece ? Avec un fort engouement, peut-être que oui. Vampire Diaries raconte l'histoire d'une jeune femme, Elena Gilbert (Nina Dobrev), qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. Une vie compliquée qui sera encore plus perturbée après la rencontre avec deux frères. Stefan et Damon Salvatore qui sont des suceurs de sang. Au scénario, on a Kevin Williamson connu pour la saga Scream, Souviens-toi l'été dernier, The Faculty ou Dawson. L'intégrale est disponible sur Netflix depuis le vendredi 15 septembre à 9h01.

Après Vampire Diaries, le retour de Buffy

Si vous aimez les vampires, une nouvelle série Buffy a été annoncée, mais inutile de la chercher sur Netflix. En effet, il ne s'agit pas d'un show télévisé, mais plutôt d'un spin-off audio. Intitulé Slayers: A Buffyverse Story, ce format sortira le 12 octobre 2023 sur l'application Audible d'Amazon, et on ne sait pas encore s'il y aura ou non une version française. Plusieurs têtes de la série originale reviennent, excepté LA star : Sarah Michelle Gellar. A Buffyverse Story ne traitera pas d'elle de toute manière, et mettra en avant Spike, Cordelia et Drusilla.

L'histoire commence avec Spike qui s'est infiltré à Los Angeles. Après avoir convaincu les forces des ténèbres qu'il était de retour du mauvais côté. Lorsque sa couverture est compromise par Indira Nunnally (Laya DeLeon Hayes), une jeune fille de 16 ans, Spike se retrouve une fois de plus à jouer le baby-sitter. Alors qu'il tente de dénicher un observateur pour sa nouvelle protégée, les deux croisent le chemin de la Tueuse vétéran d'une réalité parallèle. Un endroit où Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) n'a jamais existé et où Cordelia Chase (Charisma Carpenter) est la seule et unique tueuse. Cordelia a besoin de l'aide de Spike pour combattre un grand méchant qui terrorise le monde. L'ancien amour du vampire, Drusilla (Juliet Landau). Via Entertainment Weekly.

Si vous voulez revoir Buffy, il faudra passer de Netflix à Disney+. C'est une production 20th Fox et donc une exclu de la plateforme depuis le rachat de la société. Cependant, attention si vous êtes tatillon sur la qualité. Les épisodes sont diffusés en 16:9 et non en 4:3, comme au moment du tournage. De ce fait, il y a de nombreux problèmes à l'image, notamment un perchiste qui apparaît dans le cadre alors que ça ne devrait pas être le cas. Une version aussi critiquée pour avoir pousser la luminosité, quitte à dénaturer l'ambiance de certaines scènes.