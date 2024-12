Il y a des séries qui ont marqué leur temps au fer rouge. Si on pense à la fin des années 1990, Buffy contre le vampires est clairement l'une des œuvres les plus cultes, ayant laissé un souvenir inoubliable à toute une génération ! Au travers du prisme du fantastique, l'œuvre de Joss Whedon mettant en scène Sarah Michelle Gellar dans la peau de « la Tueuse » abordait des thèmes forts, comme la quête d'identité, le passage à l'âge adulte et les relations sentimentales et charnelles pour un jeune public en pleine construction. Très attachés à la série, beaucoup de fans voudraient son retour... et une star vient justement de leur redonner espoir !

La série Buffy bientôt ressuscitée ?

Après 144 épisodes diffusés entre 1997 et 2003, c'est donc un grand vide qu'a laissé derrière elle la série Buffy contre les vampires. À défaut, les fans ont eu droit à des séries dérivées pour combler cette absence, notamment Angel qui s'est terminée en 2004, mais aussi plusieurs comic books. Malgré tout, la saveur de l'œuvre originale manque...

Alors, depuis 2003, les fans s'accrochent à l'espoir d'une suite ou d'un reboot. Cela dit, avec les déboires autour de la personne de Joss Whedon, le projet semblait réduit à néant. Du moins, jusqu'à il y a peu de temps ! De fait, en janvier dernier, une lueur s'est rallumée, sauf que c'était une lueur en demi-teinte puisqu'un projet de reboot semblait bien se confirmer, mais sans l'actrice principale.

Toutefois, un retournement de situation pourrait bien avoir lieu ! Alors que tout un tas de séries de ces dernières décennies ont droit à des reboot, Sarah Michelle Gellar semble revoir ses positions. De fait, elle ne pensait pas que Buffy avait besoin d'un comeback, jusqu'à découvrir les suites de plusieurs programmes qu'elle appréciait.

Regarder Sex and the City [la suite de la série, And Just Like That] et Dexter, et me rendre compte qu'il y a des façons de le faire, me fait finalement dire « Peut-être ». Sarah Michelle Gellar, pour The Hollywood Reporter.

Sarah Michelle Gellar en tant que Buffy dans la série Buffy contre les vampires. © 20th Century Fox Television

Après plus de dix ans d'attente, Sarah Michelle Gellar pourrait donc bien revêtir à nouveau le rôle culte de Buffy. Nul doute que la production du reboot serait très intéressée de l'avoir au casting, mais certainement pas autant que les fans pour qui l'actrice et son personnage sont des icônes qu'ils rêvent de retrouver.