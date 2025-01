Où en est la saison 5 de The Boys ? Ça avance mais le créateur d'Eric Kripke ne veut pas se louper et fait tout ce qu'il faut pour être certain d'aller dans la meilleure direction possible.

The Boys a passé la vitesse supérieure en novembre dernier pour sa cinquième et ultime saison. L'équipe est de retour sur les plateaux depuis plusieurs semaines, et le tournage devrait encore durer jusqu'à la mi 2025, ce qui laisse à penser que la sortie en 2026 est fort probable. En début, en milieu ou en fin d'année, on ne sait pas, mais vous pouvez faire une croix sur une diffusion en 2025. D'autant que la saison 5 est en constante mutation.

La saison 5 de The Boys encore incomplète

La saison 5 de The Boys sera la toute dernière. Après la série Prime Video va tirer sa révérence, mais la plateforme de streaming vidéo et la production ont déjà tout prévu. Dans les prochaines années, l'univers va s'étendre encore avec plusieurs spin-off dont Gen V Saison 2, The Boys Mexico, et Vought Rising. Autant dire que si vous aimez le délire, vous allez être servis.

Dans le cadre d'une interview de Forbes, Eric Kripke, le créateur de la série, a reparlé de la saison 5 qui arrive. La fin est encore incomplète à ce stade, mais pas de panique. D'une part, ce n'est pas la première fois que cela se produit, pour The Boys comme pour d'autres séries, et d'autre part, c'est justifié par un événement majeur de l'année dernière : la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

Ils [les scénarios] sont à moitié écrits. Les choses s'adaptent tout le temps. C'est ce qui s'est passé dans la première saison, lorsque le mouvement « Me Too » a éclaté au milieu de la saison et que nous avons dû revenir en arrière pour repenser beaucoup de choses. Nous sommes donc habitués à ce mouvement organique des scénarios qui se transforment toujours un peu, en fonction de ce qui se passe dans le monde. Cela ne nous effraie donc pas vraiment. C'est plutôt normal. On réécrit toujours ces choses jusqu'à la veille du tournage, et parfois le jour même. Nous sommes donc habitués à changer les choses en fonction de l'évolution du monde, mais oui, nous adaptons les scénarios en fonction des nouveaux événements .

Mais ce n'est pas un problème

Étant donné que la série The Boys est une satire de la société américaine, et qu'elle dresse un parallèle avec ce qu'elle critique, il n'est pas étonnant qu'Eric Kripke soit encore en train d'écrire et réécrire la saison 5. Mais au-delà des événements du monde réel, le créateur fait tout pour offrir une fin digne de ce nom et ne laisse donc rien passer. C'est une des raisons de ces changements. « Il y a tellement de fins de séries qui sont nazes... Je ressens une forte pression pour bien la terminer. Si nous réussissons, les gens diront « C'était une série géniale ». Mais si nous nous plantons, alors ils diront "Oh, c'était une bonne série, mais ils ont fini par se planter » avait déclaré le showrunner de la série Prime Video.

Source : Forbes.