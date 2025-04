L'une des plus grosses nouveautés Netflix d'avril 2025 arrive ce jeudi 3 avril 2025 et c'est une sortie immanquable pour les joueuses et joueurs de cette franchise cultissime.

Les sorties Netflix d'avril 2025 ne plaisantent pas surtout en termes de séries. Entre Boruto : Naruto Next Generations, Jurassic World : La Théorie du Chaos, la fin de How to Sell Drugs Online (Fast) ou Black Mirror Saison 7, ce sera l'un des mois les plus prolifiques jamais vus. Et encore, c'est sans compter sur le lancement d'autres shows télévisés à l'image d'Astérix & Obélix : Le combat des chefs et de cette nouvelle série sur une licence culte disponible dès aujourd'hui pour tous les abonnés.

Une série démoniaque débarque sur Netflix

Plusieurs sorties de la semaine sont mises en ligne ce jeudi 3 avril 2025 sur Netflix dont les films Night Swim et King Kong ainsi que les séries Jurassic World : La Théorie du Chaos Saison 3, Histoires d’amour & d’autisme, PULSE et pour les fans de jeu vidéo, l'adaptation animée de Devil May Cry. La licence culte de beat'em'all éditée par Capcom et créée par l'un des plus grands développeurs japonais, Hideki Kamiya (Resident Evil 2, Viewtiful Joe, Bayonetta...).

« De sombres forces sont à l'œuvre pour ouvrir le portail qui sépare le royaume des humains de celui des démons. Entre les deux se tient Dante. Un chasseur de démons orphelin et mercenaire, qui ignore que le sort des deux mondes repose sur ses épaules » résume Netflix. Derrière cette adaptation Netflix, on a Studio Mir (Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, The Witcher : Le Cauchemar du loup...) et le metteur en scène Adi Shankar déjà responsable de Castlevania et Castlevania Nocturne sur la plateforme de streaming vidéo.

« Je suis honoré que Netflix et Capcom m'aient confié le soin de piloter la franchise "Devil May Cry". Alex Larsen et moi-même adorons ces personnages, nous sommes de vrais fans. Nous avons placé la barre très haut, et nous nous sommes promis de la dépasser » a déclaré le réalisateur. Cette saison 1 de la série Devil May Cry, qui comporte 8 épisodes au total, se base sur les jeux et fera notamment revenir le personnage de Lady, mais aussi des protagonistes d'œuvres parallèles comme des romans ou mangas.

Source : Netflix France.