Netflix prépare le grand retour d'une série extrêmement appréciée et tiré d'une licence culte du jeu video. Ça va faire des heureux et surtout, ça promet de nous en mettre plein les yeux.

Netflix mise de plus en plus sur l’animation. La plateforme diffuse des animes cultes comme One Piece, Naruto ou encore Dragon Ball Daima désormais, mais en plus, elle investit dans des séries et films exclusifs et inédits. C’est d’ailleurs l’une de ses séries animées les plus appréciées qui revient prochainement avec une nouvelle saison hyper attendue par les fans.

Un retour très attendu pour cette série Netflix vraiment appréciée

Il y a peu sur Netflix, on a eu le droit à la saison 2 d’Arcane, une vraie claque, et avant ça à la série animée Tomb Raider, moins séduisante visuellement, mais elle a rencontré un vrai succès au point d’avoir le droit à une seconde saison. La série DandaDan est également l'une des récentes sorties les plus populaires en matière d’animation et c’est maintenant Sakamoto Days, disponible depuis le 11 janvier, de prendre le relai. Il y a clairement de quoi faire et il y en a pour tous les goûts, de l’animation typée manga, à quelque chose de plus classique ou artistique.

C’est un peu un mélange de tout ça qui vous attend dans la prochaine série événement de Netflix. Il s’agit de la nouvelle saison de Castlevania Nocturne, série très appréciée qui fait suite à la précédente adaptation de la licence phare de Konami. La recette a immédiatement fonctionné et la série a rapidement trouvé son public. Fort de ce succès, une nouvelle saison a été commandée et elle sera diffusée dans quelques jours seulement.

La saison 2 de Castlevania Nocturne débarque en effet dès le 16 janvier prochain sur Netlfix.

Qu'attendre de la saison 2 de Castlevania Nocturne ?

La saison 2 de Castlevania Nocturne arrive sur Netflix, mais qu'attendre de cette dernière ? Après une fin de première saison très difficile pour notre héros Richter Belmont, les choses ne vont pas aller en s’arrangeant malheureusement. Celle que l’on nomme désormais la Messie des Vampires, cette chère Bathory, est plus puissante que jamais. Elle déclenche une guerre qui s’annonce dévastatrice et fait appel à tout un tas de créatures des ténèbres pour mener sa campagne sanglante. La bande-annonce nous promet des épisodes dans la droite lignée de ce qu’on a pu voir dans la première saison. Le dessin est fin, l’animation est propre… c’est extrêmement prometteur.

Dernière ligne droite donc pour faire une piqûre de rappel avec la première saison de Castlevania Nocturne sur Netflix, la suite arrive très vite.