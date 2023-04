Géant du streaming, Netflix a connu une année 2022 relativement compliquée, notamment caractérisée par une perte d'abonnés au printemps. Depuis, la plateforme a connu plusieurs évolutions, et l'une des plus importantes décisions de son histoire vient d'être prise. Netflix abandonne en effet l'un de ses services emblématiques.

Une décision lourde de sens prise par Netflix

En cette mi-avril, Netflix a publié un communiqué centré sur ses résultats du premier trimestre 2023. L'occasion, pour la firme, d'évoquer les stratégies à adopter à l'avenir pour maintenir sa croissance. Et l'une d'elle est radicale : il s'agit d'abandonner le service de locations de DVD, en place depuis près de 25 ans ! Cela sera effectif à partir du 23 septembre 2023. On voit déjà certains lecteurs rire derrière leur écran, en se demandant qui cela pourrait bien impacter. Eh bien pas moins de 16 millions d'Américains, figurez-vous. C'est en effet le nombre de personnes qui sont encore abonnées à ce service de location qui, rappelons-le, se fait par courrier ! Lors de sa mise en place en 1999, il s'agissait d'une véritable révolution.

Il aura fallu attendre jusqu'en 2017 pour que Netflix commence à proposer de la VOD à la location en ligne. Evidemment, c'est au cours des années 2010 que l'entreprise a connu une énorme expansion. Et dans sa course à la croissance, elle ne peut plus se permettre de s'appuyer sur un service qui n'attire plus : "Notre but a toujours été de fournir le meilleur service à nos membres mais c’est devenu très compliqué avec la diminution de cette activité". En 2022, la location de DVD n'a rapporté à Netflix que 147 millions de dollars. A titre de comparaison, la firme a généré plus de 8 milliards de dollars sur le seul premier trimestre 2023. En terme de bénéfices, cela représente 1,3 milliard de dollars.

Livraison d'un DVD loué chez Netflix

L'abonnement avec publicités est un énorme succès

Ce n'est pas un secret, Netflix a décidé de se concentrer essentiellement sur le streaming. La société fait tout pour tenter de rentabiliser au maximum celui-ci. Depuis plusieurs mois, elle travaille à la lutte contre le partage de comptes, qui serait source de grosses pertes de revenus. Mais elle a également choisi de diversifier ses offres d'abonnements. Pour un coût moindre, il est désormais possible de profiter de Netflix en visionnant des publicités. Et si cette nouvelle formule a eu du mal a fait polémique, elle s'avère très bénéfique pour la plateforme. On apprend ainsi que "l’intérêt pour cette nouvelle formule dépasse [les] attentes".

Les différentes formules d'abonnement sur Netflix

Selon la société d'étude de marché Insider Intelligence, Netflix pourrait générer 770 millions de dollars de recettes publicitaires outre-Atlantique en 2023. Un chiffre qui pourrait dépasser le milliard l'année prochaine. Une hypothèse d'autant plus crédible que l'abonnement Essentiel avec publicités, proposé à 5,99€, vient d'être grandement amélioré. La qualité vidéo maximale passe ainsi de 720p à 1080p, tandis que deux appareils peuvent désormais être utilisés en simultanée.