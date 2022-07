Netflix va remettre le couvert. Après la débâcle du film en live-action, le géant du streaming prépare une série du même acabit de Death Note. Cependant, ça pourrait être canon cette fois puisque le projet a été confié à un duo de choc.

Une série Death Note par les créateurs de Stranger Things

Pendant que la partie 2 de Stranger Things saison 4 bat des records sur la plateforme, les créateurs du plus gros succès de Netflix planchent déjà sur leurs prochains projets. Matt et Ross Duffer ont depuis créé leur studio Upside Down Pictures et signé de nouveaux partenariats avec le géant du streaming. L’un d’eux concerne l’un des mangas les plus populaires de tous les temps.

Une série Netflix de Death Note est en effet en cours de préparation et elle sera pilotée par les créateurs de Stranger Things et Hilary Leavitt, à la tête de l’entreprise. Cette dernière a travaillé sur le développement d’autres séries à succès comme Orphan Black, Ozark ou encore Shining Girls. Rien à voir le film de 2017 de la même plateforme qui a complètement bidé, ce sera une toute nouvelle adaptation et un tout nouveau regard, annonce Deadline, qui a dévoilé l'info. Aucun autre détail n’est connu pour le moment. En attendant, le duo va préparer très prochainement la saison 5 de Stranger Things.