Diffusée au cours de l'été 2022, la saison 4 de Stranger Things a très bien été accueillie par les critiques. Les spectateurs étaient également au rendez-vous. Et il y a fort à parier qu'il en sera de même avec la cinquième et ultime saison, prévue pour 2024. Mais celle-ci n'est même pas encore en cours de production que Netflix voit déjà plus loin. Sa série phare va en effet être déclinée sous forme de spin-offs. L'un d'entre eux vient d'ailleurs d'être validé en interne.

Netflix donne son feu vert pour un projet Stranger Things inédit

On savait qu'au moins deux spin-offs de Stranger Things étaient dans les tuyaux. Mais selon Deadline, c'est un tout autre projet auquel Netflix viendrait de donner son feu vert. Il s'agirait d'une série animée, dont le nom et le synopsis reste encore inconnus. Néanmoins, le script et de premiers visuels sont déjà prêts, comme le révèle les frères Duffer.

Nous avons toujours rêvé d'un Stranger Things animé dans la veine des dessins animés du samedi matin avec lesquels nous avons grandi. Voir ce rêve se réaliser a été absolument passionnant. Nous ne pourrions pas être plus époustouflés par ce qu'Eric Robles et son équipe ont imaginé. Les scripts et les illustrations sont incroyables, et nous avons hâte d'en partager plus avec vous ! L'aventure continue. Les frères Duffer (source : Deadline)

Pour l'heure, on ne sait pas grand chose de cette série d'animation. Néanmoins, quelques noms circulent déjà. A la production, d'abord, on retrouvera 21 Laps Entertainment (Stranger Things) et le studio d'animation Flying Bark Productions (Le Destin des Tortues Ninja). Evidemment, les Duffer Brothers seront également de la partie. Ils ne seront cependant pas showrunners de la série, puisque ce rôle reviendra à Eric Robles (Fanboy et Chum Chum).

Deux autres spin-offs annoncés

Si Stranger Things prendra fin à l'issue de la saison 5, la franchise, elle, va donc continuer de s'étendre. Les frères Duffer ne cachent d'ailleurs pas l'inspiration qu'ils tirent de Kevin Feige et du MCU. Ils avaient ainsi déclaré vouloir développer le "STCU" (pour "Stranger Things Cinematic Universe"). En plus de la série animée qui aurait été validée chez Netflix, on sait que d'autres projets sont également prévus, bien qu'on ignore encore à quel stade de développement ils en sont. D'abord, on sait qu'une nouvelle série est envisagée, mais celle-ci reste auréolée de mystère. Des leaks voudraient qu'elle prenne place à Tokyo. En revanche, on en sait plus sur la pièce de théâtre The First Shadow. Celle-ci s'attardera sur le passé de Joyce, Jim Hopper et Henry Creel (Vecna). Elle prendra place un quart de siècle avant les évènements de la série.

Hawkins, 1959 : une ville ordinaire avec des soucis ordinaires. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut simplement obtenir son diplôme et foutre le camp de la ville. Lorsque le nouvel étudiant Henry Creel arrive, sa famille s'aperçoit qu'un nouveau départ n'est pas si facile... et que les ombres du passé ont une très longue portée. Synopsis officiel de The First Shadow (via Stranger Things on Stage)

