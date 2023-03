L'univers de Strangers Things sera étendu avec le spin-off The First Shadow qui vient juste de révéler son synopsis. Une œuvre qui s'intéressera à des personnages clés de la série Netflix.

Les protagonistes de Stranger Things monteront sur les planches cette année et voici les premières informations.

Des infos sur le spin-off Stranger Things The First Shadow

En attendant la saison 5 pour connaître la fin des aventures de la bande d'Hawkins, les créateurs Matt et Ross Duffer ont écrit une pièce de théâtre : Stranger Things The First Shadow. Un spin-off qui s'inscrit pleinement dans l'univers de la série Netflix, et qui sera mis en scène par Stephen Daldry (Billy Elliot, The Reader...). Il se déroulera 25 ans avant les événements du show télévisée.

Étant donné l'époque choisie, 1959, on suivra l'histoire de Jim Hopper, Joyce Maldonado - incarnés tous deux à l'origine par David Harbour et Winona Ryder qui céderont ici leurs rôles - et du méchant Vecna.

Hawkins, 1959 : une ville ordinaire avec des soucis ordinaires. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby (ndlr : le personnage de Sean Astin, Sam dans le Seigneur des Anneaux) ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut simplement obtenir son diplôme et foutre le camp de la ville. Lorsque le nouvel étudiant Henry Creel arrive, sa famille s'aperçoit qu'un nouveau départ n'est pas si facile... et que les ombres du passé ont une très longue portée. Via Stranger Things On Stage.

Les représentations de Stranger Things The First Shadow auront lieu au Phonenix Theatre de Londres, à raison de huit fois par semaine.

Un aperçu de la saison 5 ?

Dans la description de la pièce The First Shadow, on peut lire aussi ceci :

Cette nouvelle aventure captivante vous ramènera au début de l'histoire de Stranger Things - et pourrait bien détenir la clé de la fin. Via ST On Stage.

Des éléments de l'intrigue de la saison 5 seront-ils déjà distillés dans ce spin-off théâtral ? Réponse fin 2023. Dans ses cartons, Netflix a également série d'animation Stranger Things Tokyo qui devrait se concentrer sur deux frères jumeaux amateurs de jeux vidéo.

Une rencontre avec l'Upside Down devient une grande aventure pour des frères jumeaux, amateurs de jeux vidéo, vivant dans la banlieue de Tokyo des années 1980. Via What's on Netflix.

Avant tout cela, Stranger Things reviendra avec une expérience immersive unique sur Paris, dès le 10 mars, dans laquelle vous serez le héros ou l'héroïne. Après avoir exploré les lieux emblématiques de la série, vous pourrez repartir avec des goodies - si votre compte en banque vous y autorise.