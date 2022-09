Le producteur de Stranger Things et ses créateurs ont des ambitions démesurées pour le programme. Ils veulent clairement bâtir leur STCU, leur MCU à eux, et prennent conseil auprès d'un expert en la matière.

La saison 5 de Stranger Things n'est pas le seul projet en production ou en réflexion. Les géniteurs du show Netflix ont plein d'idées plus folles les une que les autres.

Le Stranger Things Cinematic Universe est né, attention Marvel !

Si la série Netflix Stranger Things fera ses adieux après la cinquième et ultime saison, la marque elle ne va pas s'éteindre. Elle va même vivre à travers différents projets regroupés au sein d'un plan bien plus grand : créer un STCU, un Stranger Things Cinematic Universe comme le MCU de Marvel et Disney.

Oui, nous sommes en train de construire le STCU. Maintenant que je passe du temps avec Kévin Feige, le patron de Marvel Studios et du MCU, j'apprends beaucoup sur la manière de gérer un univers cinématographique. J'apprends donc de ses compétences et je les applique au STCU. Shawn Levy, producteur de la série, via Variety.

Les frères Duffer ont de la suite dans les idées avec un spin-off, dont on ne sait rien si ce n'est qu'il sera très éloigné du show TV, mais également quelque chose de plus insolite. Une pièce de théâtre...

En secret, les créateurs réfléchissent même à s'associer à un personnage iconique et loufoque du MCU. Et en dehors de Stranger Things, Matt et Ross Duffer sont sur une série Death Note, encore pour Netflix.