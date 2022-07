Dans la saison 4 de Stranger Things, il y a des morts. Pas autant qu'à la fin de Game of Thrones mais quand même. Eh bien, ça aurait pu être bien pire...

Attention tout ce qui va suivre est un immense spoiler. À lire seulement après avoir vu l'intégralité des neuf épisodes disponibles sur Netflix.

Avant de s'isoler pour écrire la saison 5, les créateurs du show TV Netflix ont accepté de revenir sur les derniers épisodes lors de l'émission Stranger Things Unlocked. Entre le résultat et le brouillon, le destin d'un des personnages est bien différent.

En effet, la jeune Max aurait pu mourir de façon définitive dans la saison 4.

On en a discuté comme d'une possibilité. Pendant un moment, c'est ce qui allait se passer. Mais nous nous sommes retrouvés dans cette situation... nous voulions terminer la saison avec un peu plus de questionnements. C'est toujours très sombre et nous ne savons pas vraiment si Max va s'en sortir. Nous voulions laisser la question en suspens pour la saison 5