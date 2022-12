L'écriture de la dernière saison 5 de Stranger Things a débuté cet été mais les frères Duffer veulent aller au-delà en créant leur MCU. La série spin-off serait une des pierres angulaires de ce chantier et elle serait radicalement différente.

Des détails sur la série spin-off Stranger Things Tokyo

Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va sortir les grosses pincettes de rigueur car cette rumeur ne provient pas de sources aussi excellentes que Variety, The Hollywood Reporter ou Deadline. Selon What's on Netflix, le premier spin-off de Stranger Things serait une série d'animation sous-titrée « Tokyo ». On suivrait les aventures de deux frères jumeaux - comme Matt et Ross Duffer -, amateurs de jeux vidéo, qui vivent dans la banlieue de Tokyo des années 80.

Une rencontre avec l'Upside Down devient une grande aventure pour des frères jumeaux, amateurs de jeux vidéo, vivant dans la banlieue de Tokyo des années 1980. Via What's on Neflix.

Sur le papier, ce serait crédible. Stranger Things : Tokyo serait en développement depuis un bon bout de temps maintenant, et la totalité des épisodes durerait environ 6 heures. Auparavant, les deux showrunners avaient prévenu que le spin-off Netflix serait surprenant et différent de la série originale, ce qui peut parfaitement coller avec ces détails.

Les autres projets en cours

Pour son Stranger Things Universe, The Duffer Brothers voient les choses en grand. Une pièce de théâtre est en cours de développement, tout comme un crossover avec Deadpool et cette série d'animation (si ça se confirme).