Les nouveaux films, séries, documentaires et émissions Netflix d'août 2023 sont presque là. C'est encore un mois excellent avec la série très attendue One Piece, du Mission Impossible et d'autres têtes d'affiche.

Décidément, les premiers mois de l'été ont eu un effet bénéfique sur les plateformes de SVOD. Les trois principales ont chacune fait certains de leurs meilleurs mois, et ça va continuer. Ce jeudi 27 juillet, les abonnés Netflix font faire leurs adieux à Henry Cavill à la suite des nouveaux épisodes de The Witcher. Liam Hemsworth lui succédera dans la saison 4 dont le tournage a été reporté en 2024. Du côté des séries, on retiendra aussi l'arrivée de Sonic Prime saison 2, Boruto : Naruto Next Generations épisodes 159 à 205 ou encore de La Défense Lincoln saison 2 partie 1.

En termes de films, ce fut également un festival avec des très gros titres, voire des chef d'œuvres, à commencer par la trilogie Matrix. Une saga dont le premier volet a bouleversé le cinéma à sa sortie. Il ne faut pas non plus louper Titanic de James Cameron, Gone Girl de David Fincher ou encore deux longs-métrages de Steven Spielberg : Il faut sauver le soldat Ryan et Ready Player One. Et le mois prochain ? Voici les nouveautés d'août Netflix 2023. Ca envoie !

Les nouvelles sorties Netflix d'août 2023

Les nouveautés Netflix d'août 2023 vont démarrer très fort avec le retour de la collection Mission Impossible 4 à 6. Ces trois volets avaient été supprimés en juin 2023, avant la sortie de Mission Impossible 7 Dead Reckoning, et reviennent déjà en tout début de mois. On retrouvera également une autre pointure d'Hollywood puisque Troie, le film avec Brad Pitt, Diane Krueger, Orlando Bloom et Rose Byrne, arrive au même moment.

Alors que Christopher Nolan cartonne actuellement avec son dernier long-métrage Oppenheimer, son précédent film Tenet regagne les nouvelles sorties Netflix d'août 2023, tout comme Jurassic World: Fallen Kingdom. Les amoureux de super-héros ont le droit eux à Hellboy, la version de 2004 par Guillermo Del Toro avec Ron Perlman et Selma Blair (Sex Intentions) ainsi qu'à Daredevil. Mais là, malheureusement, il s'agit du film avec Ben Affleck et Jennifer Garner dans le rôle d'Elektra.

Elle sera sans son costume de Wonder Woman, mais Gal Gadot rempile pour une exclusivité Netflix inédite : Agent Stone. Un long-métrage d'action / espionnage où l'actrice incarne Rachel Stone. Un agent secret, membre d'une puissance organisation mondiale de maintien de la paix, qui doit absolument se réapproprier une ressource précieuse mais dangereuse.

Mais l'un des gros ajouts d'août 2023, c'est bien évidemment la série live-action One Piece. Une adaptation en prises de vues réelles du manga culte d'Eiichiro Oda. Futur top ou flop ? La chaîne YouTube Library of Ohara, spécialiste de la franchise, estime que c'était très fun à voir malgré quelques passages malaisants, ainsi que des blagues pas toujours réussies. « Juste incroyablement fun à regarder. La série embrasse la nature loufoque et amusante de One Piece, au point que j’avais un sourire idiot sur les lèvres pendant de nombreuses scènes ». La série One Piece se fera un peu attendre et ne sera disponible que le 31 août 2023. Le meilleur pour la fin ?

Les films d'août 2023

Mission Impossible : Protocole Fantôme (1er août)

Memory Lane (1er août)

Mission Impossible : Rogue Nation (1er août)

Troie (1er août)

Mission Impossible : Fallout (1er août)

Midnight Express (1er août)

Ce que veulent les hommes (1er août)

Grâce à Dieu - collection François Ozon (1er août)

Été 85 - collection François Ozon (1er août)

Frantz - collection François Ozon (1er août)

Jeune & Jolie - collection François Ozon (1er août)

Dans la maison - collection François Ozon (1er août)

Zom 100 : la liste des morts (3 août)

Opération : Soulcatcher (2 août)

Un contre un (3 août)

Ami-Ami (7 août)

On a failli être amies (7 août)

Marry my dead body (10 août)

Agent Stone (11 août)

Daredevil (15 août)

L'Île des Miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 (15 août)

Hellboy (15 août)

Basic Instinct (15 août)

Les Têtes de l'emploi (15 août)

Eye of the Storm (15 août)

Made in Italy (15 août)

Le Tigre et l'enfant (15 août)

Baby Boss (16 août)

Jurassic World : Fallen Kingdom (16 août)

Don't Breathe 2 (16 août)

Le Roi Singe (18 août)

Dix jours du côté du mal - suite de Dix jours du côté du bien (18 août)

Le Roi singe (18 août)

Le Crocodile du Botswanga (21 août)

Ma belle-famille, Noël et moi (21 août)

Life in a Year (23 août)

L'amour tout puissant (23 août)

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah ! (25 août)

Tenet (27 août)

Choose Love - comédie interactive où les spectateurs pourront influer sur les différentes fins (31 août)

Les séries d'août 2023

Heartstopper - saison 2 (3 août)

La Défense Lincoln - saison 2 partie 2 (3 août)

Choona : Tu nous le paieras - saison 1 (3 août)

Fatal Seduction - saison 1 volume 2 (4 août)

Gabby et la maison magique - saison 8 (7 août)

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edingburgh - partie 2 (8 août)

Painkiller (10 août)

L'Élu - saison 1 (16 août)

La Famille Upshaw - saison 4 (17 août)

Papa est un chasseur d'Aliens - saison 2 (17 août)

Mask Girl - saison 1 (18 août)

Gunns & Gulaabs - saison 1 (18 août)

Bardot (23 août)

The Devil Judge - saison 1 (23 août)

Ragnarok - saison 3 finale (24 août)

Baki Hanma - saison 2 partie 2 (24 août)

Comedy Chaos - saison 1 (24 août)

Princess Power - saison 2 (28 août)

One Piece - adaptation live-action (31 août)

Les documentaires, émissions et télé-réalité d'août 2023

Gogo (1er août)

L'envers du sport - volume 3 (1er août)

Du poison au menu (2 août)

Mark Cavendish : Ne jamais baisser les bras (2 août)

Les dernières heures de Mario Biondo (3 août)

La cavale sanglante de Veerappan - saison 1 (3 août)

C’est du gâteau USA : le grand défi (3 août)

Zombieverse (8 août)

Ladies First : Les femmes du hip-pop américain (9 août)

Mech Academy : Les Cadets - saison 1 (10 août)

L'amour sur son 21 (11 août)

Johnny Depp vs Amber Heard (16 août)

Bienvenue chez les Fury (16 août)

Notre phare dans la nuit (22 août)

Ultimatum : USA - saison 2 (23 août)

Les jeux d'août 2023

Sonic Prime Dash (disponible)

Séduction Haute Tension 2 (disponible)

Le jeu de la dame : Gambit (disponible)

Les programmes Netflix d'août 2023 à ne pas manquer

En milieu de mois pour occuper votre jour de férié du 15 août, on vous conseille fortement Basic Instinct. Le thriller sulfureux de Paul Verhoeven (Starship Troopers, RoBocop). Et le lendemain, vous pouvez toujours essayer Don't Breathe 2, même si on est loin de la bonne surprise du premier opus.

Les nouvelles entrées Netflix d'août 2023 font aussi la place à Zombieverse. Une émission de télé-réalité sud-coréenne, tournée à Séoul, de survie dans un univers post-apocalyptique infesté de morts-vivants. Un programme qui a été supervisée par l'équipe artistique de la série All of Us are Dead et qui met en scène des personnalités sud-coréennes de la musique, du sport ou de la télévision. On dirait District Z de TF1 mais en moins cheap et moins cringe. Un documentaire consacré à l'affaire Johhny Depp contre Amber Heard sera également disponible en milieu de mois.

En attendant la sortie du jeu Black Myth WuKong, qui traitera du même thème, un film d'animation Le Roi singe va atterrir sur Netflix dès le 18 août. « Inspiré du conte chinois épique, The Monkey King est une comédie d'action familiale qui suit un singe charismatique (Jimmy O. Yang) et son bâton de combat magique dans une quête épique pour vaincre 100 démons, un roi dragon excentrique (Bowen Yang), et le grand plus ennemi du singe, son égo ! » peut-on lire dans la description de l'anime.

One Piece - la série live-action (31 août)

La série live-action One Piece reprendra l'histoire générale du manga et de l'adaptation animée. Une bande de pirates, qui a pour chef Luffy, vont partir à bord de leur navire afin de dénicher un trésor. Le « One Piece ». « Monkey D. Luffy lève les voiles avec l'équipage du Chapeau de paille sur les mers de Grand Line afin de trouver le trésor One Piece et devenir le nouveau roi des pirates. Un capitaine au corps élastique et son équipage formé de pirates hétéroclites partent à la recherche de trésors » via CinéSérie.

La collection Mission Impossible 4 à 6 (1er août)

Votre mission, à supposer que vous l'acceptiez, sera de lancer l'application Netflix pour admirer Tom Cruise réaliser des cascades improbables, mais vraies, dans les derniers Mission Impossible. Protocole Fantôme, Rogue Nation et Fallout (avec Henry Cavill qui porte une moustache) sont de retour. Des films d'action imparfaits mais sont néanmoins dans le haut du panier. Pour les avoir revu, Rogue Nation a notre préférence.

Agent Stone avec Gal Gadot alias Wonder Woman (11 août)

L'Agent Stone, une Ethan Hunt au féminin ? On le saura très bientôt, mais le trailer laisse entrevoir des scènes d'action explosives. Irréalistes au possible et pas très belles visiblement, mais explosives. « Agent de renseignement, Rachel Stone est la seule femme qui s'interpose entre sa puissante organisation mondiale de maintien de la paix et la perte de son atout le plus précieux et le plus dangereux ». Un long-métrage de Tom Harper (Peaky Blinders, This Is England 86, Wild Rose...).

Basic Instinct (15 août)

À sa sortie en 1992, Basic Instinct, un thriller érotique, a fait polémique pour sa fameuse scène de l'interrogatoire que l'on va éviter de spoiler. Au-delà du scandale suscité par cette séquence devenue culte, qui a propulsé Sharon Stone, le film brille par son scénario et ses personnages. Nick Curran (Michael Douglas), un inspecteur de la police de San Francisco, se voit confier une enquête de meurtre. Une investigation qui lui fera croiser le chemin de Catherine Tramell (Sharon Stone), une romancière qui semble être de près ou de loin à l'affaire.

Hellboy (15 août)

Il n'appartient ni à Marvel ni à DC, ce qui n'empêche pas Hellboy d'être un super-héros très apprécié des lecteurs de comics. Un personnage très cher à Guillermo Del Toro (Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l'Eau...) qui a refusé de nombreux projets à Hollywood, dont Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, pour enfin réaliser un film live-action sur le Singe rouge. Un super-héros joué avec brio par Ron Perlman.