Il va falloir s'y faire, la série The Witcher est en passe d'être totalement bouleversée. La partie 2 de la saison 3 sera prochainement disponible sur Netflix. La plateforme de SVOD mettra en ligne les derniers épisodes dès le 27 juillet 2023. Un moment charnière pour le show télévisé dont le casting va être revu. Henry Cavill, qui incarnait avec enthousiasme et réussite Geralt de Riv, met les voiles pour des différends créatifs avec les scénaristes. Les approximations et autres libertés prises n'ont pas plu à l'ancien Superman. Un départ qui va faire couler cette adaptation épisodique de The Witcher ? Non. Les équipes sont formelles, l'arrivée de Liam Hemsworth va être une chose fantastique. Un remplaçant merveilleux... ou peut-être pas...

La production de The Witcher unanime sur le remplaçant d'Henry Cavill

The Witcher saison 4 se fera sans Henry Cavill qui a préféré prendre définitivement ses distances avec cette adaptation. Fan invétéré des romans d'Andrzej Sapkowski et des jeux, il n'a pas toujours apprécié les décisions qui ont été prises par la production. Il avait d'ailleurs fait un petit commentaire cinglant à ce propos. « C'était un plaisir et un honneur de travailler avec vous. Vous apportez tellement de nuances et de détails à ces personnages, qui courent souvent le risque d'être simplifiés à l'extrême, et ce que vous avez fait d'eux a demandé tellement de travail, d'attention et d'efforts. Croyez-moi, travailler avec vous a été le plus grand des plaisirs. Alors, je veux juste dire que vous allez me manquer ».

Un départ surprise pour les divers acteurs à l'image de Freya Allan (Ciri). The Witcher saison 3, qui sera disponible en intégralité dans les nouveautés Netflix de juillet 2023, sera la dernière avec Cavill. Et après ? Liam Hemsworth (Hunger Games), le petit frère de Chris Hemsworth (Thor), va prendre la relève. Mais peut-il rivaliser avec le précédent Geralt de Riv ? Pour le producteur exécutif Tomek Baginski, ça ne fait aucun doute. « Ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà vu Liam maquillé en The Witcher. Avec le look du Sorceleur. Et il a l'air génial » (via Express Online).

Joey Batey, Jaskier dans la série The Witcher, avait déjà teasé ses tests maquillage. « J'ai vu quelque-uns de ses tests de maquillage, mais je ne vais pas en dire plus ». MyAnna Buring, alias Tissaia de Vries, est aussi extrêmement impatiente. « Je ressens juste une énorme gratitude pour ce que Cavill a mis en place, et une énorme, énorme excitation que Liam prenne le relais. Je pense que ce sera vraiment, vraiment amusant » a-t-elle déclaré.

Crédits : Netflix.

Un nouveau Geralt de Riv pour la saison 4

La saison 4 de The Witcher va chambarder les habitudes de la série, mais également transformer le personnage de Geralt de Riv. Le héros sera visiblement très différent celui d'Henry Cavill. « Nous avons un très, très bon plan pour présenter notre nouveau Geralt et notre nouvelle vision de Geralt avec Liam. Je ne vais pas m'étendre à ce sujet, car ce serait un énorme spoiler, mais c'est aussi très, très proche des idées des livres, en particulier du cinquième livre. Mais en même temps, ce sera un nouveau Geralt, un nouveau visage pour ce personnage et je pense que ce sera très, très excitant à voir » a indiqué Tomek Baginski. Du changement, pourquoi pas, mais si ça éloigne encore plus des romans, ça risque de rager auprès des fans qui ne décolèrent déjà pas.

Selon les rumeurs, The Witcher saison 4 pourrait ajouter le vampire Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy dans sa galerie de personnages. Un protagoniste présent à la fois dans les romans et dans les jeux de CD Projekt Red comme The Witcher 3, ou l'énorme extension Blood & Wine.