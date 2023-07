Les nouveautés Disney+ d’août 2023 s’annoncent avant leur mise en ligne imminente. Un bon cru ? Comme les deux derniers mois, le service de SVOD par Mickey met ses abonnés à la diet. Les « temps sont durs » pour le géant qui veut rationner ses clients et ne plus les submerger par une sélection de films, séries, émissions et documentaires à rallonge. Une bien mauvaise nouvelle qui pourrait peut-être finir par se retourner contre la plateforme.

Pour le moment, la firme aux grandes oreilles fait de la résistance. Mais heureusement, elle n’a pas encore baissé drastiquement la qualité des programmes ajoutés chaque mois. En juillet 2023, il y a eu le retour de Futurama après 11 d’absence, la saison 34 des Simpson ou la saison 2 de Bleach Thousand Year Blood War. Des franchises cultes.

Quoi de neuf pour les sorties Disney+ d'août 2023 ? Du (très) lourd avec une nouveauté Star Wars, une série d’animation américaine très appréciée ou encore la troisième saison d’un show TV à succès produit par 20th Television.

Les nouvelles sorties Disney+ d’août 2023

Les nouveaux films, séries et documentaires Disney+ d’août 2023 sont presque là. Dans ses temps forts, le service de streaming vidéo met en lumière Antigang : La Relève. Un film français avec Alban Lenoir, Jean Reno et Sofia Essaïdi. La suite du long-métrage éponyme sorti en 2015. Niels Cartier (Alban Lenoir) a perdu sa femme, tuée par un gang de braqueurs, huit ans plus tôt. Déterminé à se venger, il embarque sa fille de 14 ans dans sa quête de revenge.

Park In-Je (Kingdom saison 2 sur Netflix) va lancer une nouvelle série sud-coréenne pour le compte Disney Plus dans la catégorie « Originals ». Des productions maison spécifiques à la plateforme. Il est ici question d’enfants qui cachent leurs superpouvoirs à leurs parents qui, eux, vivent également avec de lourds secrets. De « grands dangers » les attendent.

Pour celles et ceux qui aiment les séries dans le monde médical, vous allez être servis. Les nouveautés Disney+ d’août 2023 verront débarquer, à quelques jours d’intervalle, la saison 19 de Grey’s Anatomy et la saison 5 de Good Doctor. Toutes deux sont des comédies dramatiques qui se concentrent respectivement sur une équipe du Seattle Grace Hospital, et sur un jeune docteur autiste atteint du syndrome d’asperger.

Les plus jeunes pourront casser les oreilles des parents avec High School Musical : La Comédie musicale saison 4. Elena Santos, fraîchement recrutée comme nounou d’une famille aisée de Manhattan, va découvrir les secrets « mortels » de l’immeuble où elle loge pour son travail. Plutôt un amoureux ou une amoureuse de la nature ? Trois documentaires inédits font leur entrée dont une rencontre avec l’aventurier Jimmy Chin, une enquête sur la mystérieuse disparition de l’explorateur Sir John Franklin et des fouilles en Égypte pour mettre en lumière ses trésors.

Voilà pour les quelques sorties Disney+ d’août 2023, mais maintenant, on entre dans le vif du sujet avec les autres nouveautés qui se placent immédiatement dans les programmes à ne pas rater. Ahsoka, American Dad ou Only Murders in the Building, ça vous parle ?

Les films d’août 2023

Un date sans fin (11 août)

Miguel veut se battre (16 août)

LEGO Princesses Disney : Les aventures au Château (18 août)

Antigang : La Relève (25 août)

Nos pires amis 2 (25 août)

Les séries d’août 2023

Grey’s Anatomy - saison 19 ( 2 août)

Camp Kikiwaka - saison 4 ( 2 août)

Only Murders in the Building - saison 3 (8 août)

High School Musical: La Comédie musicale - saison 4 (9 août)

Les pouvoirs de l’ombre (9 août)

American Dad - saison 19 partie 1 (16 août)

FX’s The Bear : sur place ou à emporter - saison 2 (16 août)

Star Wars: Ahsoka (23 août)

The Good Doctor - saison 5 (23 août)

Gigantosaurus - saison 3 (23 août)

Les documentaires d’août 2023

Au bout du monde avec Jimmy Chin (16 août)

Explorer : perdu en Arctique (25 août)

Les Trésors perdus de la Vallée des Rois - saison 4 (30 août)

Crédits : Disney Plus.

Les programmes Disney Plus d’août 2023 à ne pas manquer

On l’avoue volontiers, les programmes cités ne sont pas les plus vendeurs, mais nous n'avons pas grillé toutes nos cartouches. Comme promis, un énorme programme Star Wars arrive enfin : Ahsoka. Le personnage d'Ahsoka Tano, une Jedi grise originaire de Shili, va avoir sa propre série. Et pour l'incarner, la plateforme Disney+ a rappelé l'actrice Rosario Dawson qui a fait ses débuts dans le rôle lors de la saison 2 de The Mandalorian.

Une série peut en cacher une autre et les nouveautés d'août 2023 accueillent la première partie de la saison 19 d'American Dad. Un show complètement barré, dans la lignée des sitcoms animées américaines comme Futurama, Les Simpson & co, réalisé par Seth MacFarlane (Les Griffin, Ted). Une famille de loosers composée d'un père est agent de la CIA, d'un poisson rouge qui parle ou encore d'un extraterrestre qui tue le temps avec certains plaisirs de la vie à consommer avec modération.

Ensuite, vous allez aussi peut-être avoir envie de poursuivre les folles aventures de Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) et Mabel Mora (Selena Gomez) dans Only Murders in the Building saison 3. Trois passionnés de crimes qui, sans le vouloir, vont passer de l'autre côté de la barrière en devenant enquêteurs par intérim. En effet, après un premier meurtre dans leur immeuble de l'Upper West Side, le trio décide de s'allier pour retrouver au plus vite le criminel, en prenant soin de regrouper leurs pistes et de les partager à travers un podcast. Ca arrive à la mi-août sur Disney+.

Star Wars Ahsoka (23 août)

« Au lendemain de la chute de l'Empire, l'ex-chevalière Jedi Ahsoka Tano enquête sur une menace latente qui pourrait bouleverser le fragile équilibre d’une galaxie encore vulnérable… » synopsis de Star Wars: Ahsoka. Cette nouvelle mini-série, de huit épisodes, aura le droit à une diffusion hebdomadaire sur la base d'un épisode par semaine. Sauf pour le lancement où il y aura une double ration dès le 23 août. Une petite surprise uniquement valable à la sortie, car après, le rythme normal va reprendre. Ce show devrait faire revenir Hayden Christensen en Anakin Skywalker et également un autre personnage culte.

Only Murders in the Building saison 3 (8 août)

Only Murders in the Building saison 3 a recruté deux « nouveaux » talents pour sa prochaine enquête. Si l'on met bien « nouveaux » entre guillemets, c'est qu'il s'agit quand même d'acteurs ultra connus. Paul Rudd (Ant-Man) revient et Meryl Streep (Le Diable s'habille en Prada) fait ses premiers pas dans la série. On ne sait pas pour quel rôle l'actrice a été choisie, mais elle aidera peut-être les inspecteurs de Spotify à mettre la main sur l'assassin de Ben Glenroy. Une star de Broadway, incarnée par Paul Rudd, qui trépasse sur scène lors d'une pièce mis en scène par Oliver Putnam (Martin Short).

American Dad saison 19 - partie 1 (16 août)

Dans cette première partie de la saison 19 d'American Dad, Francine et Roger vont vouloir être sous le feu des projecteurs en décrochant des rôles d'agent immobiliers de télé-réalité. La famille entreprendra des vacances au ski rustiques, tandis que Stan ramènera les années 50 à Langley dans une parodie d'American Griffiti si l'on en croit le titre de l'épisode.

Grey's Anatomy saison 19 (2 août)

« Six mois après les événements du final de la saison précédente, le Grey Sloan Memorial a rétabli son programme de résidence. Un groupe de jeunes internes talentueux et ambitieux a été recruté alors que les chirurgiens travaillent à reconstruire le programme jusqu'à son ancienne gloire. Alors que Meredith est chef par intérim, Nick intègre l'équipe et Bailey n'est pas prête à retourner au travail ». Synopsis de Grey's Anatomy saison 19 (via CinéSérie).

Les pouvoirs de l'ombre - saison 1 (9 août)

« Dans cette série d'action sur le thème du surnaturel, des enfants dissimulent leurs superpouvoirs. Leurs parents vivent avec de douloureux secrets et font à de grands dangers ensemble » peut-on lire sur la fiche de cette série sud-coréenne inédite. Le kdrama est décidément un genre très prisé par les plateformes de SVOD. Netflix ou Disney Plus n'hésitent pas à sécuriser autant possible ces shows télévisés qui ont plus que jamais le vent en poupe. Le prochain The Glory ou Juvenile Justice ? Vous le saurez très vite puisque c'est l'une des premières nouveautés d'août 2023.