Ce sera l’événement de cette fin d’été. Après des années de gestation, la série One Piece en live-action va enfin être diffusée. Un rêve de longue date pour Eiichiro Oda, créateur du manga, qui rêvait de voir son œuvre adaptée sur petit écran. C’est Netflix qui a la lourde tâche de matérialiser ce fantasme et les premiers aperçus étaient loin de convaincre les fans de longue date. Effets spéciaux jugés ringards, couleurs de cheveux non naturelles, ton trop décalée à son goût, la communauté a fait pleuvoir les critiques, quand les nouveaux venus ont été intrigués par ces premières images. A l’occasion du One Piece Day, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée et elle montre des personnages et des scènes absolument cultes. Autant dire que c’est plus rassurant.

Une bande-annonce fracassante pour la série One Piece

Netflix vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de la série One Piece. Pas de surprise, le Weekly Shonen Jump avait vendu la mèche dans son dernier numéro. Dans ce trailer plus long, on retrouve l’équipage au Chapeau de Paille mais aussi de nouveaux personnages emblématiques que l’on avait pas encore vus. L’occasion de retrouver Mihawk, Shanks, Arlong mais aussi le Roi des Pirates en personne : Gol.D Roger. Pas de gros raté à l’horizon cette fois, chaque design des membres marquants du casting est réussi à l'exception de l'homme poisson qui ne manque pas d'amuser certains internautes et on ne peut pas leur en vouloir. D'autres trouvent que Shanks manque de charisme par rapport à l'œuvre originale.

Ces nouveaux extraits n’hésitent d’ailleurs pas à faire monter la tension en dévoilant quelques images des moments les plus cultes des arcs d’East Blue. On peut voir Shanks qui donne son chapeau à Luffy, Zoro contre Mihawk, ou même la scène la plus poignante avec Nami, le tout accompagné de plusieurs scènes de combat. Bref, Netflix a mis le paquet à un mois de la diffusion de sa série One Piece. Les réactions sont en tout cas beaucoup plus positives que pour ce qui a été montré jusqu’alors. Certains détracteurs se disent rassurés quand d’autres campent sur leur position : ils ne donneront pas leur chance à cette adaptation.

Le créateur du manga très impliqué

On rappelle qu’Eiichiro Oda, créateur du manga, a eu son rôle de producteur exécutif très à cœur. Les acteurs comme les employés de Netflix sont formels, rien n’était validé sans son aval. L’auteur avait par ailleurs tenu à rassurer ses fans les plus anciens : Netflix s’était engagé à ne pas diffuser la série One Piece tant qu’il n’en était pas pleinement satisfait. Dans une lettre adressée à sa communauté il avait expliqué qu’il n’y aurait aucun compromis pour la série et qu’il a demandé à ce que plusieurs scènes soient tournées à nouveau car elles n'étaient pas assez bonnes à son goût. Le résultat se veut en tout cas beaucoup plus rassurant et le succès semble au rendez-vous. La nouvelle bande-annonce cumule déjà plus de 2 millions de vues en quelques heures seulement au moment où nous écrivons ces lignes.

Les premiers avis ne tarissaient en tout cas pas d'éloges au sujet de cette série. « C'est juste incroyablement fun à regarder. La série embrasse la nature loufoque et amusante de One Piece, au point que j’avais un sourire idiot sur les lèvres pendant de nombreuses scènes », avait expliqué un heureux élu qui avait pu découvrir l'adaptation en avant-première.