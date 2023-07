Ca ne va vraiment pas fort pour Marvel ces derniers temps. Même si l'on met de côté la grève des scénaristes qui a mis l'arrêt beaucoup de projets. Le calendrier de sorties ne cesse de changer, une productrice qui a mis au monde le MCU a été licenciée, les séries et certains des films récents sont des échecs. Bref, ce n'est pas la joie et ça ne va peut-être pas s'améliorer. Du moins pour ce long-métrage qui permettrait pourtant à l'écurie de super-héros de remonter la pente.

Un nouveau film Marvel est totalement perdu

À part Deadpool 3 qui a avancé (chose rare) sa sortie, les autres films Marvel comme Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Blade, Les Quatre Fantastiques et les deux prochains Avengers ont été repoussés. Ce qui commence à faire beaucoup et... ce n'est même pas fini !

Simu Liu, qui incarne Xu Shang-Chi / Sha dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, déclare que Shang-Chi 2 ne sortira pas avant le retour des Avengers. Et comme ces deux-là ont déjà fait l'objet de retards, ça ne sent pas très bon. « On m'a dit que ça (ndlr : Shang-Chi 2) sortirait après Avengers, mais ça ne cesse d'être repoussé pour des raisons indépendantes de ma volonté. J'espère avoir des nouvelles plus concrètes à partager prochainement » a-t-il déclaré sur Instagram. Si les dates du calendrier Marvel ne bougent pas, cela voudrait que cette suite n'arriverait pas au cinéma avant mai 2026 ou mai 2027. Tout dépend si Simu Liu parle d'Avengers: The Kang Dynasty ou de Secret Wars.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux a été un carton monumental pour Marvel Studios et Disney. Le film a rapporté plus de 432,2 millions de dollars au box office mondial pour un budget de 150 millions de dollars environ. Un succès commercial mais également critique, avec un relatif consensus entre la presse et les spectateurs. Une réussite bien loin des ratages tels que Thor 4 ou Ant-Man 3.

Crédits : CinéSérie.

Pas d'annulation de Shang-Chi 2, mais un gros retard

Le succès de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux a poussé Marvel Studios à valider très rapidement une suite. Ce qui n'est pas pour déplaire à l'acteur principal. Il a même partagé son enthousiasme à l'idée de reprendre son rôle. « Je me réjouis de me lancer dans une suite. On n'a pas cette sensation de pression de performance ou de dépassement. On a construit un monde et il y a quelque chose d'excitant et de vraiment nostalgique à y retourner. Surtout après avoir passé tant de temps pour le mettre en place. On va revisiter certaines choses, mais également en montrer de nouvelles aux spectateurs. Toute l'action extraordinaire, qui a fait la réputation du film, sera de retour mais j'espère aussi que d'autres facettes des personnages dont celui de Shaun seront développées ».

Pour l'heure, Marvel se passera donc de Shang-Chi 2, mais pour combien de temps ? Il faudra patienter jusqu'aux futures annonces du MCU, en croisant les doigts pour que le projet arrive le plus vite possible. En attendant, petit rappel des films et séries à venir.