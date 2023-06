Les nouveautés Netflix de juin 2023 ont été annoncées et c'est encore du très lourd. Pour en profiter, une offre en or est toujours d'actualité mais plus pour très longtemps.

Les nouveaux films, séries, documentaires et émissions Netflix de juillet 2023 ont été révélés. Après un mois de juin bouillant avec de nombreux programmes recommandables, on pouvait légitimement craindre une baisse de régime. Encore plus en plein été où la chaleur pousse davantage les gens à sortir qu’à rester chez eux pour passer en revue les ajouts de la plateforme.

Qui pour succéder à Heat, Tyler Rake 2, à la première partie de The Witcher saison 3 ou aux deux volets de la trilogie Le Parrain ? Il se peut que le sorceleur soit déjà prochainement de retour. Et il ne sera pas seul car la firme au N rouge a prévu du très lourd avec de grosses têtes d’affiche cinéma. Des valeurs sûres qui ne figurent pas au calendrier mais qui ont tout de même été confirmées par le service.

Sinon vous n'êtes pas encore abonnés, c'est bientôt la fin de la promotion incontournable Rat+. L'offre arrivera à expiration le 3 juillet 2023. Pour un prix très bas, vous allez pouvoir avoir un accès à Netflix, à Disney Plus, Paramount+ et un paquet d'autres chaînes de Canal+ ou de la TNT, avec même d'autres avantages.

Les nouvelles sorties Netflix de juillet 2023

Les nouveautés Netflix de juillet 2023 sont de sortie et comme le mois dernier, la sélection est très solide avec de gros morceaux d'Hollywood et des productions maison qui devraient attirer du monde. Alors que la première partie de The Witcher saison 3 est disponible depuis tôt ce matin, le géant de la SVOD donne déjà une date de diffusion pour la partie 2. Une nouvelle salve d'épisodes qui seront ajoutés dès la fin du mois prochain. Dans le même temps, il se peut qu'une immense mascotte du jeu vidéo, un hérisson bleu qui est né au Japon, soit aussi de retour pour une saison 2. Mais il y a plus, beaucoup plus...

D'ici ce week-end, un monument et chef-d'œuvre de James Cameron (Avatar) sera offert : Titanic. L'adaptation cinématographique d'un drame bien réel, qui a récemment fait l'actualité. Cinq personnes ont voulu approcher l'épave du paquebot, située à 3 800 mètres de profondeur, à bord d'un sous-marin qui était tout sauf sécurisé pour une telle expédition. Pour continuer un peu dans la mauvaise ambiance, les nouvelles sorties Netflix de juillet 2023 permettront également d'être le théâtre des événements de la Seconde Guerre mondiale avec une immersion rarement égalée. Un film parfait pour tester son installation home-cinéma, mais pas pour être en bons termes avec ses voisins.

Pour les nostalgiques des années 90 et plus, une icone fait son comeback à travers l'une des trilogies les plus importantes jamais réalisées. Neo, la Matrice, ça vous parle ? Les trois Matrix des sœurs Wachowski s'invitent sur Netflix dans quelques heures seulement. Ils seront suivis par un autre long-métrage qui regarde lui aussi en arrière, non sans une certaine émotion de la part de son réalisateur. Évidemment, les programmes inédits sont plus nombreux que cela et on en détaille plusieurs juste en bas dans notre rubrique spéciale conseils.

Les films de juillet 2023

Titanic (1er juillet)

Matrix (1er juillet)

Gone Girl (1er juillet)

Matrix Reloaded (1er juillet)

Il faut sauver le soldat Ryan (1er juillet)

Matrix Revolutions (1er juillet)

Meilleures ennemies (1er juillet)

Ready Player One (1er juillet)

Mes vies de chien (1er juillet)

Tout schuss (1er juillet)

Erreur de la banque en votre faveur (5 juillet)

Cash (6 juillet)

Les Bad Guys (6 juillet)

Gangsters par alliance (7 juillet)

Tout simplement noir (8 juillet)

Scooby ! (8 juillet)

Deux moi (8 juillet)

Small Engine Repair (10 juillet)

Bird Box : Barcelona (14 juillet)

Les Tactiques de l'amour 2 (14 juillet)

Royal Corgi (15 juillet)

La Guerre des boutons (15 juillet)

Les Rois de la glisse 2 (15 juillet)

Case départ (17 juillet)

Polina, danser sa vie (17 juillet)

The Almost Legends (19 juillet)

Ils ont cloné Tyrone (21 juillet)

Paradise (27 juillet)

Downtown Abbey 2 : Une nouvelle ère (27 juillet)

Le bonheur des débutants (27 juillet)

Les séries de juillet 2023

Oddbods - saison 1 (1er juillet)

Boruto : Naruto Next Generations - épisodes 159 à 205 (1er juillet)

Naruto Next Generations - épisodes 159 à 205 (1er juillet) Ride on Time - saison 5 (1er juillet)

Little Angel - saison 3 (3 juillet)

Deux fois quinze ans - saison 2 (5 juillet)

My Happy Marriage - saison 1 (5 juillet)

La Défense Lincoln - saison 2 partie 1 (6 juillet)

Fatal séduction - saison 1 (7 juillet)

Seasons (7 juillet)

Storybots : l'heure des réponses - saison 2 (10 juillet)

Valkyrie Apocalypse II - saison 2 épisodes 11 à 15 (12 juillet)

Sonic Prime - saison 2 (13 juillet)

La loi de la plus forte - saison 1 (13 juillet)

Famille en flammes - saison 1 (13 juillet)

Le Bureau des affaires magiques - saison 2 (15 juillet)

La Team des 4 - saison 1 (20 juillet)

À l'Ombre des Magnolias - saison 3 (20 juillet)

Sintonia - saison 4 (25 juillet)

Baki Hanma : « The Tale of Pickle & The Pickle War Saga » - saison 2 partie 1 (26 juillet)

The Witcher - saison 3 partie 2 (27 juillet)

Le Tailleur - saison 2 (28 juillet)

Un conte parfait - saison 1 (28 juillet)

Desert pursuit - saison 2 (28 juillet)

Bastard !! Heavy Metal, dark fantasy - saison 2 (31 juillet)

Les documentaires et émissions de juillet 2023

Dans l'inconnu : la pyramide perdue (3 juillet)

Dans l’ombre du trône : Victor-Emmanuel de Savoie (4 juillet)

Wham ! (5 juillet)

L'amour Fake - saison 1 téléréalité (6 juillet)

S.O.S ma maison va craquer - saison 1 téléréalité (7 juillet)

Dans l'inconnu : Les robots tueurs (10 juillet)

20 ans ou jamais - saison 1 téléréalité (11 juillet)

Quaterback - saison 1 (12 juillet)

Sugar Rush : Mexico Top Chrono ! saison 1 téléréalité (12 juillet)

Chef cinq étoiles - saison 1 téléréalité (14 juillet)

Au plus profond (19 juillet)

Dans l'inconnu : La machine à remonter le temps (24 juillet)

The Lady of Silence : The Mataviejitas Murders (27 juillet)

Le parcours des gourous (28 juillet)

Crédits : HighDefDiscNews.

Les programmes Netflix de juillet 2023 à ne pas manquer

Les nouveautés Netflix de juillet 2023 seront indéniablement marquées par la fin de la saison de The Witcher. Les derniers épisodes avec Henry Cavill qui ne fera plus partie de la série lors de la saison 4. Un acteur qui, malheureusement, ne reviendra pas non plus en tant que Superman. De quoi rendre tristes les fans des deux œuvres. En plus de cela, les abonnés auront accès à Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, Il faut sauver le soldat Ryan, mais aussi Ready Player One. L'ode à la pop culture de tonton Spielberg qui a divisé les spectateurs.

Si vous aimez l'animation, il y aura deux rendez-vous à ne pas louper le mois prochain. D'abord avec la saison 2 de Sonic Prime. Une déclinaison du hit de SEGA dans lequel le hérisson bleu doit encore courir après Dr Robotnik pour l'arrêter, lui et ses plans machiavéliques. Ensuite, les fans de manga pourront découvrir la suite de Boruto : Naruto Next Generations avec 46 épisodes inédits sur Netflix.

The Witcher saison 3 partie 2 (27 juillet)

Henry Cavill vit ses dernières heures au sein de la série Netflix The Witcher. Pour la saison 4, l'acteur sera remplacé par Liam Hemsworth, le petit frère de Chris Hemsworth (Thor). Ca raconte quoi ? Geralt de Riv est chargé de protéger coûte que coûte Ciri, accompagné de Yennefer.

« Alors que monarques, mages et monstres du Continent rivalisent d'ingéniosité pour mettre la main sur Ciri de Cintra, Geralt la protège, bien décidé à repousser tous ceux qui essaient de s'en prendre à sa famille à peine réunie. De son côté, chargée de la formation de magicienne de la jeune fille et voulant en savoir plus sur ses pouvoirs inconnus, Yennefer les emmène à la forteresse d'Aretuza. Mais bien loin de la sécurité espérée, ils ne trouvent qu'un nid de vipères où les trahisons s'enchaînent sur fond de corruption politique et de magie noire. Pour s'en sortir, ils vont devoir tout risquer s'ils ne veulent pas se perdre à jamais » synopsis officiel.

Bird Box Barcelona (14 juillet)

Pour le jour de la fête nationale, Netflix va exploiter le filon d'un de ses plus gros cartons. Bird Box Barcelona arrive ! Un spin-off espagnol, tourné en Espagne, par des réalisateurs espagnols, en langue espagnole. L'histoire ne devrait pas trop différer de l'original et il sera encore question de survivre en avançant à l'aveugle. Si les personnages retirent les bandeaux qu'ils ont sur les yeux, ils seront en effet tentés de suicider. Cette fois, les protagonistes voyageront dans les rues post-apocalyptiques de Barcelone.

Titanic (1er juillet)

« Je suis le roi du monde ! » s'exclame Leonardo DiCaprio dans Titanic. Un des monuments du 7ème art et de James Cameron qu'on ne présente plus. Il s'agit du récit hollywoodien du naufrage du bateau éponyme, qui a percuté un iceberg et a coulé en 1912. Le « long-métrage aux 11 oscars », dont celui du Meilleur film et de meilleur réalisateur, qui , après tout ce temps, n'a pas perdu son statut d'œuvre complètement culte et incontournable du cinéma.

La trilogie Matrix (1er juillet)

Si Matrix 4 Resurrections vous a laissé de marbre, pourquoi pas redécouvrir la trilogie originale sur Netflix ? Bien que les volets 2 & 3 aient été vivement critiqués, cela reste l'une des sagas les plus mythiques. Une franchise qui, en 1999, a bousculé l'industrie cinématographique en assénant une claque considérable. Tant au niveaux des effets spéciaux que de l'histoire, ou encore de sa brochette d'acteurs au top, dont l'indispensable Keanu Reeves (John Wick, Cyberpunk 2077...).

Il faut sauver le soldat Ryan (1er juillet)

Autre genre, mais autre claque : Il faut sauver le soldat Ryan. Une merveille toujours indémodable malgré le poids des années qui passent. Steven Spielberg a réussi, comme personne auparavant, à filmer la guerre avec une brutalité et une immersion sans pareils. Le film se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment le débarquement en Normandie, et la mission des soldats américains est de retrouver l'un des leurs. James Francis Ryan joué par Matt Damon (Will Hunting, Oppenheimer...).

Ready Player One

On reste chez Spielberg avec Ready Player One. Un long-métrage SF où le monde peut s'enfermer dans l'Oasis. Un système VR qui fait office de société virtuelle pour les habitants. Aspirant à une meilleure vie, Wade Watts (Tye Sheridan) va partir à une chasse aux trésors avec l'aide de Samantha Evelyn Cook (Olivia Cooke). L'occasion pour le réalisateur d'E.T d'afficher une tonne d'easter eggs avec, entre autres, Retour vers le Futur, Overwatch, Gundam, Halo, des monstres de l'horreur (Freddy, Jason Voorhees de Vendredi 13, Chucky), des anti-héros DC (Joker, Harley Quinn, Catwoman) etc. Impossible de tout lister, d'autant que certains apparaissent très furtivement. Mais vous trouverez sûrement la liste sur le Web.

Sonic Prime saison 2 (13 juillet)

« La vie pleine d'action de Sonic prend un nouveau virage lorsqu'un affrontement avec le Dr Eggman bouleverse l'univers. Soucieux de rétablir sa réalité et de sauver ses anciens amis, Sonic part à la découverte de mondes étranges et embarque de nouveaux compagnons dans une aventure extraordinaire ! » synopsis officiel (via CinéSérie). Comme précédement, Sonic Prime saison 2 aura le droit à huit épisodes. Si l'on se fit aux annonces de Netflix, la série devrait prendre fin lors de la saison 3 et ses 8 nouveaux épisodes.