À l'heure du tout-streaming où les propositions se bousculent au bout de notre télécommande ou, plus directement encore, sur notre téléphone, il n'est pas toujours évident de se faire une place. Même quand une création semble s'en sortir de prime abord, elle n'est jamais totalement saine et sauve. La plateforme Max le prouve bien en faisant tomber le couperet pour une série qui avait pourtant une grosse fan base.

C'est la fin pour cette série de Max

Avant de suivre The Sex Lives of College Girls sur Max, le public français l'avait découvert sur Prime Video. Nous étions encore à l'époque où la plateforme de HBO n'avait pas investi l'Europe. Désormais, elle vit de ses propres ailes, tout en restant disponible sur la plateforme d'Amazon ou encore MyCANAL. On pourrait se dire que cela aurait multiplié l'audience pour des programmes avec un début de réputation, devenus accessibles à plus de monde encore. Eh bien, ça n'aura pas suffit pour la série de Mindy Kaling et Justin Noble.

De fait, après trois saisons, il est temps de dire adieu à Sex Lives of College Girls. Avec le départ de son actrice vedette, Reneé Rapp (Leighton Murray), il semblerait qu'une partie du public s'en soit allé également. Ce ne sont pas les prestations de Pauline Chalamet, la grande sœur de Timothée, ou de Midori Francis, visage récurrent de Grey's Anatomy aux côtés de son comparse Christopher Meyer, lui aussi casté par Max, qui auront retenu les téléspectateurs.

Il n'y aura donc pas de saison 4 pour The Sex Lives of College Girls. Les fans auront toujours l'espoir qu'une autre plateforme intervienne pour sauver la série. Mais, après une annulation, il est rare qu'un programme trouve un repreneur. De son côté, Max regarde déjà vers l'avenir avec la sortie le 13 avril de la saison 2 de The Last of Us, sans compter sur les autres créations phares de HBO à venir en 2025.