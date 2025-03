Amazon a pu booster les nouveautés Prime Video de mars 2025 avec les deux derniers épisodes de la saison 3 d'Invincible. L'une des meilleures séries actuelles, toutes plateformes actuelles, qui a encore tout cartonné avec des retours dithyrambiques avec une notation de 100% sur Rotten Tomatoes de la part de la presse. Le score des téléspectateurs est plus bas, à 93%, mais avec plus de 1 000 contre seulement 22. Dans tous les cas, le succès est encore là et heureusement vu les projets à très long terme du créateur Robert Kirkman avec Amazon Prime Video. De belles annonces ont été faites sur la prochaine saison 4.

Une énorme série qui cartonne dessine son retour sur Prime Video

Une année 2026 sous le signe des séries de super-héros violentes sur Prime Video ? Ça en prend le chemin en tout cas. Sauf s'il y a un retard inattendu The Boys Saison 5, qui sera le grand final du show télévisé, sera disponible dès l'année prochaine sur la plateforme de streaming vidéo sans plus de précision. Mais ce n'est donc pas la seule. Après avoir emballé des millions de téléspectateurs, l'une des meilleures séries du service SVOD, Invincible, fera normalement son grand retour en 2026 sur Prime Video pour une saison 4.

« Invincible reviendra pour une saison 4 qui devrait sortir en 2026 [sur Prime Video] » indique le compte X InvincibleHQ. Il est également dit que l'enregistrement des voix est désormais terminé, et qu'il pourrait y avoir une nouvelle trame non disponible dans l'oeuvre originale, le comics, avec le démon détective Damien Darkblood. « Thragg a été casté, et Invincible aussi ». Pour le moment, Amazon Prime Video n'a pas fait de commentaire, mais le créateur Robert Kirkman a récemment dévoilé ses plans pour Invincible au-delà de la saison 4.

« Je pense que l'objectif est d'adapter le comics dans son entiereté. J'aimerais aussi m'aventurer un peu et ajouter des histoires qui ne sont pas dans le comics, parce que je trouve ça amusant. Donc, vous savez, je ne sais pas [le nombre de saisons]. La réponse la plus honnête que je puisse donner est : j'espère que la série va durer un certain temps, mais vous savez, nous n'avons été repris que jusqu'à la saison 4. Mais la série marche très bien, alors, vous savez, on croise les doigts pour qu'on puisse continuer pendant 11 saisons ou plus ». Vu le succès, Prime Video devrait de toute manière être enclin à financer la folie des grandeurs de Kirkman et du reste de la production.

Source : InvincibleHQ, TheDirect.