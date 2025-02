Anthony et Joe Russo (Avengers Infinity War & Endgame) reviennent prochainement sur Netflix pour un film événement, avec des stars de Stranger Things et des Gardiens de la Galaxie, qui dévoile aujourd'hui de nouveaux extraits.

Netflix a encore de très grosses cartouches à tirer en 2025 pour tirer son épingle du jeu par rapport à la concurrence. Récemment, la firme au N rouge a offert quelques secondes de Mercredi Saison 2 et des images de Squid Game Saison 3. Deux séries qui ont le potentiel de battre des records et de rester dans le top 10 des shows télévisés anglophones les plus populaires. Du côté des films, il y a également de grosses attentes dont le Frankenstein de Guillermo Del Toro, le long-métrage d'action Havoc de Gareth Evans (The Raid), Fear Street: Prom Queen ou encore The Electric State. Le prochain film événement des papas d'Avengers qui arrive bientôt.

Un film événement Netflix de mars 2025 se dévoile encore

The Electric State est le prochain film événement original Netflix qui sera disponible à partir du 14 mars 2025. Pourquoi fait-il partie des plus grosses attentes ? Le long-métrage est réalisé par les Frères Russo connus pour Captain America Le Soldat de l'hiver & Civil War, ainsi qu'Avengers Infinity War & Endgame. Il avait aussi mis en boîte The Gray Man qui était la première production Netflix du duo. Pour bien faire, The Electric State bénéficie d'un casting 5 étoiles avec Millie Bobby Brown (Stranger Things), Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie), Ke Huy Quan (Les Goonies), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Brian Cox (Succession), ou encore Anthony Mackie (Captain America) qui fera la voix d'Herman en version originale.

Ce prochain blockbuster Netflix est présenté comme un film d'aventure qui se passe dans un monde rétrofuturiste des années 90. Michelle (Millie Bobby Brown), une ado orpheline, traverse l'Ouest américain pour retrouver son jeune frère. Elle est accompagné d'un robot et de Keats (Chris Pratt), un contrebandier excentrique. Avant le lancement en mars prochain, Netflix dévoile un nouvel aperçu de The Electric State ici en VF. « The Electric State, un univers que les robots n'oseraient jamais quitter et où les humains n'oseraient jamais s'aventurer… tout du moins, jusqu'à présent ». Rendez-vous le 14 mars 2025 sur la plateforme pour voir si le film est à la hauteur de son casting. Ces nouveaux extraits vous donnent-ils envie ?

De nouveaux extraits en VO pour The Electric State

Si vous voulez plutôt voir ce que donne le film en version originale, Netflix a publié les mêmes extraits mais en VO donc avec les vraies voix des acteurs.

Source : Netflix France.