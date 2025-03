Netflix va encore faire de nombreux orphelins et se fait déjà critiquer ouvertement sur les réseaux sociaux. La plateforme SVOD la plus prolifique du marché compte une fois de plus mettre à mort une série pourtant appréciée. La raison est une fois de plus pas très claire d’autant que des suites sont possibles, mais la sentence est tombée.

Netflix annule encore une série que beaucoup adoraient

Les amateurs de série d’action teintée de thriller vont devoir changer de programme, la série The Recruit se terminera avec sa seconde saison. C’est l’acteur Colton Dunn qui incarne Lester, qui a vendu la mèche sur ses réseaux sociaux. Visiblement assez déçu, l’homme a affirmé que la saison 2 de The Recruit serait bien la dernière. « The Recruit a été annulée, c’est vraiment dommage. Je partagerai des photos et des souvenirs amusants sur Instagram, mais je voulais que vous l'entendiez de ma bouche. Merci aux fans ».

La série raconte les péripéties de Noah Centineo un jeune avocat de la CIA qui, par la force des choses, va se retrouvé mêlé ) une affaire qui le dépasse et l’obligera à devenir agent de terrain malgré lui. La saison 2 de The Recruit est arrivée sur Netflix en début d’année et s’est rapidement hissée dans le top 4 des séries les plus regardées de la plateforme. Si la saison 2 de Night Agent, autre succès très similaire, a tiré la couette, The Recruit reste tout de même une valeur sûre.

Le créateur de la série se disait même confiant concernant l’arrivée d’une saison 3 et l’avenir de la série. Malheureusement, il semblerait que Netflix en ait décidé autrement. Les réactions ne se sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux et les fans sont très nombreux à déplorer cette décision. Pour le moment, aucune réponse n’a été donnée. Il arrive parfois que l’engouement des fans suffise à sauver un programme annulé par Netflix, mais c’est assez rare. Nous verrons bien ce que l’avenir nous dira. Pour l’heure, vous pouvez toujours retrouver les deux saisons de The Recruit sur Netflix.

