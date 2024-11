Plus que trois jours avant la diffusion de la partie 2 d'Arcane Saison 2 qui débarque donc le 16 novembre prochain en exclusivité sur Netflix. De nouveaux épisodes très attendus tant les premiers ont encore mis des étoiles plein les yeux aux abonnés. Nous y compris. C'est l'une des plus grosses sorties de la semaine avec la deuxième partie de Cobra Kai Saison 6. En parallèle de ces nouveautés, le service SVOD fait la promotion d'une création originale pour décembre 2024.

Un Die Hard à la sauce Netflix sans John McClane ni Bruce Willis

Netflix a voulu mettre le paquet au niveau des séries en novembre 2024 avec la saison 2 d'Arcane, le show dérivée de l'univers de League of Legends, Outer Banks Saison 4, Cobra Kai Saison 6 ou encore La Cage, la dernière production française télévisée de Franck Gastambide (Validé, Pattaya...). Pour anticiper le mois de décembre, et les inévitables longs-métrages de Noël, la plateforme a déjà diffusé des téléfilms maison. Si vous aimez les comédies romantiques, il y a notamment Le Rendez-vous de Noël ou Mon bel homme des neiges. Ce n'est que le début d'une longue lignée si l'on en croit le trailer d'une création Netflix « à la Die Hard 2 », Carry-On.

Carry-On sera un gros film de Noël, avec un plus budget plus important que les téléfilms cités, qui imite visiblement l'un des classiques des fêtes. « Un jeune agent de sécurité essaie de déjouer les plans d'un mystérieux voyageur qui le fait chanter pour qu'il laisse monter un dangereux colis à bord d'un avion la veille de Noël ». Un synopsis qui fait immédiatement penser à Die Hard 2 pour le contexte général.

En revanche, ça s'annonce a priori moins musclé et il n'y a pas de John McClane pour sauver le monde. Le jeune agent de sécurité est incarné par un acteur d'une franchise à succès : Taron Egerton. Le comédien qui joue Eggsy dans Kingsman : Services secrets et Kingsman : Le Cercle d'or. Carry-On sera disponible sur Netflix le 13 décembre 2024 et est réalisé par Jaume Collet-Serra (Esther, Instinct de Survie...). Ce film va t-il figurer sur votre playlist de Noël ? Ou bien préférez-vous rester sur des valeurs sûres déjà connues ? À toutes fins utiles, on rappelle que la saison 2 de Squid Game sera aussi visible dès le mois prochain.

Source : YouTube Netflix.